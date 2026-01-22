De moeder van Jake en Logan Paul heeft in haar boek een trauma aangehaald wat haar gezin overkwam in 2020. Pam Stepnick vertelt hoe het voelde toen de wereldberoemde FBI, de Amerikaanse inlichtingendienst, de villa van Jake Paul binnenviel en de hele boel overhoop haalde.

In haar boek 'F*ck the Pauls' doet ze uitgebreid haar verhaal over hoe het voelde voor haar en de familie toen Jake Paul ineens wereldnieuws werd. Hij was betrokken bij een plundering in een winkelcentrum, waar hij verdacht werd van het betreden van verboden terrein en illegale samenkomst. In dat licht wilde de FBI alles doorzoeken in de villa van Paul in Californië. Beelden vanuit de erboven zwevende helikopter toonden dat onder meer wapens, laptops en ander materiaal werd meegenomen. Paul was ten tijde van de inval (gelukkig) niet thuis. De aanklachten werden later in het onderzoek laten vallen, maar het incident liet diepe sporen achter bij Pauls moeder.

'Ik zakte in elkaar'

De inmiddels schoonmoeder van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam weet nog precies waar ze was toen ze het nieuws meekreeg. "Mijn oren suisden, ik rende weg uit mijn afspraak met de dermatologe en zakte in het trappenhuis van het gebouw in elkaar", schrijft ze in haar boek, waar The Sun een uittreksel van in mocht zien. "Mijn hart ging als een gek tekeer. Ik was altijd de lijm die het gezin bij elkaar hield, maar de FBI was er nu ineens? Dit was groter dan ik ooit had meegemaakt in de wilde geschiedenis van onze familie. Toen ik de beelden zag, dacht ik: 'Wat gebeurt er in vredesnaam?!'."

'In mijn hart wist ik het'

Volgens Stepnick wist de hele familie niet wat ze overkwam. "Iedereen staarde maar wat voor zich uit in de leegte, gebroken, bang en ontzettend vernederd. De beelden bleven maar getoond en herhaald worden, ik werd er misselijk van. Maar in mijn hart wist ik dat Jake niks verkeerds gedaan en bedoeld had. En ik kreeg gelijk: de aanklachten werden ingetrokken en ik voelde me gefrustreerd. Gelukkig zorgde het er ook voor dat Jake zijn leven beterde en zijn lot in eigen handen nam. Eindelijk had hij reden om het allemaal weer op de rit te krijgen."