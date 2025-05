Moeder van toptennisser in opspraak na bloederige aanval op 71-jarige man: 'Het stroomde eruit'

Een opmerkelijk verhaal uit Griekenland. De moeder van toptennisser Stefanos Tsitsipas is namelijk in opspraak geraakt door een actie van haar hond. Het huisdier zou namelijk een 71-jarige man tot bloedens toe hebben verwond en het slachtoffer is niet alleen om die reden woedend. Hij wacht namelijk nog altijd op excuses van de familie van Tsitsipas.

Het incident zou maandag zijn gebeurd in het plaatsje Vouliagmeni, dat vlakbij de Griekse hoofdstad Athene ligt. Het slachtoffer sprak met het medium Newsit over wat er precies gebeurde: "Ik liep langs het cafetaria, ik zag niets links of rechts. Ik keek naar de klanten en voelde ineens een ruk van achteren, aan mijn dijbeen en dat trok me aan. Het voelde als een beet van een beer. Hij zette zijn tanden in me en scheurde mijn broek helemaal open."

'Het bloed stroomde eruit'

De man moest vervolgens enorm zijn best doen om het dier van zich af te schudden. "Ik kon het niet vermijden, ik sloeg rechtsaf, linksaf. Uiteindelijk kon ik er maar net aan ontkomen. Er stroomde bloed uit de wonden en ik viel op de stoep." De man vertelt dat mensen in de buurt het zagen gebeuren en hem vervolgens te hulp schoten, een van hen bracht hem zelfs naar het ziekenhuis.

" Daar kreeg ik een tetanusprik en werd ik gehecht", vervolgt hij. "Ik bleef daar een hele tijd, ze gaven me een antibiotica en mijn vrouw bracht mij naar huis. Terwijl ik daar zat, ging de wond weer open en stroomde er de hele nacht bloed. Ik belde mijn dokter en vroeg hem wat ik moest doen. Hij vertelde me dat als hij binnen een paar uur weer zou stromen, ik onmiddellijk naar het ziekenhuis moest gaan. Toen hield het gelukkig op."

Aangifte tegen moeder Tsitsipas

De man zag vervolgens wie het baasje van de hond was en herkende haar, want het was Julia, de moeder van Tsitsipas. Zij was tot zijn grote verbazing echter niet van plan om haar excuses aan te bieden. "We kennen ze, want ze komen hier al jaren. Ze nam de hond mee en vertrok, terwijl ze mij uitschold omdat ik de hond niet had gezien. Hoe is het mogelijk!", vertelt de man boos aan het medium.

De Griekse politie meldde later in een statement dat er een officiële aanklacht tegen de moeder van de tennisser is ingediend. Julia, die in de Rusissche hoofdstad Moskou is geboren, was vroeger overigens zelf ook een tennisster. Ze speelde eerst jarenlang onder de vlag van de Sovjet-Unie en switchte later naar Griekenland. Ze kwam nooit verder dan de 194ste plek op de wereldranglijst.

Masterstoernooi Rome

De Griekse tennisser zal de onrust in zijn familie snel een plekje moeten geven, want hij komt deze week in actie bij het masterstoernooi van Rome. Tsitsipas haalde daar in 2022 de finale en haalde bij zijn vorige vier deelnames minimaal de kwartfinales. De Griek kan wel weer een succesje gebruiken, want hij worstelt al lange tijd met zijn vorm. Hij was twee jaar geleden nog de nummer 3 van de wereld, maar is inmiddels flink weggezakt.