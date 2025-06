Politicus Rob Jetten heeft een boekje open gedaan over zijn trouwplannen met Argentijnse hockeyer Nicolás Keenan. De Nederlander werd onlangs nog gespot zonder zijn verlovingsring, maar van een crisis is geen sprake. "We moeten nog wel een knoop doorhakken."

In het blad Weekend spreekt de partijleider van D66 zich uit over trouwdag. Hij wil een onvergetelijk feest. "Dat moet tot zeven uur ’s ochtends doorgaan, mét uitbundige muziek!", aldus Jetten.

Het koppel is sinds eind vorig jaar verloofd. Waar en wanneer de bruiloft gaat plaatsvinden is nog niet bekend. "We hebben meer genodigden uit Nederland dan Argentinië. Maar waar precies, daar moeten we nog een knoop over doorhakken", vertelt de politicus. "Qua feest wordt het wel een fijne mix van culturen. En natuurlijk vooral met Spaans en Argentijns eten, want dat is toch nét iets lekkerder dan de Nederlandse keuken."

'Geen crisis'

Eerder werd Jetten nog door Shownieuws gespot zonder zijn verlovingsring. Hij gaf meteen duidelijkheid: "Er is geen crisis, absoluut niet. En ik ben heel blij dat de verkiezingen nu al eerder vallen, want dan kunnen die in ieder geval niet onze trouwplannen doorkruisen."

Zelf hoeft hij in zijn vrije tijd niet veel te regelen voor de bruiloft. "Het mooie met een Argentijnse schoonmoeder is dat ik echt niks te zeggen heb. Zij gaat het allemaal organiseren. Het wordt een mooie cermeonie in de tuin, daarna lekker borrelen en lekker eten."

"Het wordt denk ik een grote gezellige chaos", vervolgt hij. Daar zullen 'zo min mogelijk' politieke collega's bij aanwezig zijn. "Want we willen er een leuk feest van maken", lacht Jetten.

Ontmoeting

Sinds 2017 hockeyt Keenan bij Klein Zwitserland in Den Haag. Hij kwam Jetten voor het eerst in de Albert Heijn tegen. Dankzij een TikTok-trend waarin een gerucht rond ging dat Jetten een relatie zou hebben met GroenLinks-leider Jesse Klaver, wist de Argentijnse hockeyer wie de D66-leider was.

Hockeycarrière

Sinds 2019 maakt de hockeyer deel uit van het nationale team van Argentinië. In 2019 en 2023 behaalde Nicolás Keenan de gouden plak met zijn land tijdens de Pan American Games. Vorig jaar nam hij deel aan de Olympische Spelen in Parijs, waar Jetten trots op de tribune zat.