Eind maart ging Jake Paul op één knie om topschaatsster Jutta Leerdam ten huwelijk te vragen. Daar kwam heel wat voorbereidingswerk bij kijken, gezien zijn indrukwekkende aanzoek. Maar de bokser, ondernemer en influencer erkent dat hij het niet makkelijk had.

Paul pakte het groots aan. Na de WK afstanden in Hamar vloog hij samen met Leerdam naar Puerto Rico, om vervolgens naar het nabijgelegen Saint-Lucia te gaan. Op een schitterende plek vroeg de Amerikaan de Nederlandse ten huwelijk, met een heleboel witte rozen en witte kaarsen. Het maakte het onmogelijk voor Leerdam om nee te zeggen.

'We kunnen niet wachten om voor altijd samen te zijn', zette het verloofde stel bij een fotoreeks van het moment, die liefst 1,5 miljoen likes opleverde op Instagram. Wat eveneens indruk maakte, was de ring die Paul om de vinger van Leerdam deed ter waarde van 1 miljoen dollar (omgerekend 920.000 euro). Maar diep van binnen scheet de bokser zeven kleuren.

Whiskytje tegen de spanning

"Ik was veel nerveuzer om haar ten huwelijk te vragen dan voor welk gevecht dan ook", onthulde hij tegenover The Sun. "Dus ja, voor alle mannen die zich voorbereiden op een aanzoek: een glas whisky is erg nuttig", zei hij gekscherend. Dat wekt de indruk dat de Amerikaan er ook eentje heeft genomen, voordat hij Leerdam ten huwelijk vroeg.

Wanneer Paul en Leerdam gaan trouwen is nog niet bekend, het sportkoppel heeft op dit moment nog een te volle agenda. De Amerikaan timmert aardig aan de weg als professioneel bokser, terwijl zijn geliefde zich opmaakt voor haar laatste Olympische Spelen. In Milaan wil Leerdam goud winnen en daarna hoopt ze samen met haar verloofde aan kinderen te beginnen.

Wonen op Puerto Rico

"Olympisch zilver is geweldig, maar het is geen goud. Ik streef naar het allerhoogste en ik heb dat goud nodig", vertelde een zelfverzekerde Leerdam in het eerste seizoen van Paul American, een realityserie over haar verloofde en diens broer Logan. "Ik ben zesvoudig wereldkampioen. Dat is veel en daar ben ik blij om, maar de volgende Olympische Spelen zullen mijn laatste zijn en daar wil ik goud winnen."

Daarna is het tijd voor kinderen, het is alleen de vraag hoeveel: Leerdam wil er drie, terwijl haar verloofde aan vier kids denkt. Ze groeien waarschijnlijk op in Puerto Rico, waar Pauls landhuis staat. "Het verdrietige is dat ik mijn land, cultuur en familie moet achterlaten, wat het allerbelangrijkste voor me is. Maar ik wil zijn waar mijn hart is en mijn hart is bij Jake", verzekerde Leerdam.