Nieuwe beelden van 'dieet' Jake Paul: tafel vol met vette hap

Voor schaatsster Marrit Fledderus is het woensdag 15 mei een bijzondere dag. Zij mag namelijk 23 kaarsjes uitblazen. Het zit er helaas niet in om dat met de familie te vieren, want ze is samen met Team Reggeborgh op trainingskamp op Mallorca. Gelukkig voor Fledderus is haar vriend Stefan Westenbroekhaar teamgenoot.