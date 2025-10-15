Femke Bol heeft de overstap gemaakt naar de 800 meter en dat betekent ook nieuwe concurrenten voor de Nederlandse topatlete. Haar grootste uitdager lijkt Keely Hodgkinson te worden, die woensdag indruk maakte op Instagram in een gedurfde outfit.

De 23-jarige atlete uit Groot-Brittannië geldt al lange tijd als de grote naam op de 800 meter. Op de Olympische Spelen van 2024 won zij het goud, terwijl ze vier jaar eerder als tiener al zilver pakte. Het leverde Hodgkinson de nodige bekendheid op: zij heeft ruim 500.000 volgers op Instagram.

Haar fans konden woensdag genieten van een gloednieuwe post. Hodgkinson had zichzelf in het paars gekleed en lijkt op een afgelegen locatie te zijn, gezien de caption bij haar Instagram-bericht: 'Jungle Barbie'. Zij werd overspoeld met complimenten in de comments. 'Prachtig', reageert iemand. Een ander schrijft: 'Godin!'

'Ander persoon'

De Britse kon niet imponeren bij de WK atletiek, waar zij derde werd op haar geliefde afstand. Dat had er alles mee te maken dat zij een lastig seizoen achter de rug heeft. "Ik voel me een ander persoon. Ook al heb ik zoveel moeten doorstaan. Ik heb veel gehuild dit jaar, maar ook veel gelachen."

De 25-jarige Bol kwam op het WK voor het laatst in actie op de 400 meter horden, die ze met overtuiging won. Haar grote rivale Sydney McLaughlin-Levrone deed daar al niet meer mee: de Amerikaanse maakte - in ieder geval tijdelijk - de overstap naar de reguliere 400 meter.

Vorige concurrente zorgde voor sensatie

Dat leverde direct sensatie op. McLaughlin-Levrone was de eerste vrouw in veertig jaar die onder de 48 seconden rende. Zij kwam tot een tijd van 47.78 seconden. Alleen de Oost-Duitse Marita Koch was ooit sneller. In 1985 zette zij een tijd neer van 47,60. Ondanks dat zij nooit positief is getest, rende Koch haar wereldrecord in een periode dat doping nog een stuk gebruikelijker was. Het is niet voor niks dat het jarenlang niemand lukte om onder de 48 seconden te rennen.