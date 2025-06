Nieuwe liefde Lando Norris betekent slecht nieuws voor vriendin van Max Verstappen

Kelly Piquet beviel eind april van dochter Lily en dat was haar eerste kindje samen met Max Verstappen. De Braziliaanse vriendin van de viervoudig wereldkampioen Formule 1 kwam daardoor nog meer in de spotlights te staan. Opvallend genoeg raakte ze kort daarna haar status als populairste partner van een F1-coureur kwijtgeraakt en inmiddels staat ze op dat vlak zelfs op de derde plek.

Piquet is niet alleen door haar relatie met de viervoudig wereldkampioen een bekende naam, want ze heeft ook een hele bekende vader. De Braziliaanse is de dochter van Nelson Piquet, die drie wereldtitels in de Formule 1 verzamelde. De partner van Verstappen heeft inmiddels ook haar sporen verdiend als model en dat is terug te zien in haar populariteit.

Piquet wordt namelijk veel gevolgd op haar sociale media en na de geboorte van Lily kwamen er met name op haar Instagram-account een hoop volgers bij. Piquet en Verstappen maakten het nieuws over de geboorte van hun eerste kindje samen begin mei bekend en dat leverde de Braziliaanse in een dag tijd meer dan vijftig duizend volgers op.

Vriendin Charles Leclerc

De partner van Verstappen ging daardoor door de magische grens van twee miljoen volgers en ze werd de eerste WAG in de Formule 1 met dat aantal. Het duurde echter niet lang voordat er een tweede bij kwam, want enkele dagen later bereikte ook Alexandra Saint Mleux, de vriendin van Ferrari-coureur Charles Leclerc, dat aantal. Inmiddels is daar zelfs een derde bij gekomen.

Saint Mleux was al tijden aan een inhaalslag bezig en is Piquet ondertussen voorbij. Dat blijkt uit cijfers van Social Blade, een website die de volgersaantallen tot in de details bijhoudt. De vriendin van Leclerc heeft ondertussen zelfs ruim honderd duizend volgers meer dan Piquet en heeft daardoor de titel van populairste F1-WAG afgepakt van Piquet.

Vriendin Lando Norris

De grootste concurrente van Saint Mleux is niet meer Piquet, maar een nieuwkomer in de lijst. Margarida Corceiro dook al meerdere keren op in de buurt van McLaren-coureur Lando Norris en afgelopen weekend werd duidelijk dat de twee een relatie hebben.

Corceiro is dankzij haar bezoekje aan de Britse coureur tijdens de races in Monaco en Spanje zelfs Piquet voorbij gegaan wat betreft populariteit. De Portugese, die actrice en een lingeriemodel is, verzamelde ruim twee miljoen volgers op Instagram en heeft er net ietsje meer dan de Braziliaanse vriendin van Verstappen.