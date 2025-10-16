Guus Hiddink was jarenlang op het voetbalveld te vinden, maar inmiddels is het Nederlandse icoon alweer even gestopt als coach. Toch maakt hij nog geregeld zijn meters op een grasveld, want de voormalig toptrainer heeft een tweede sportliefde gevonden. Dat vertelt hij in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Hiddink won in zijn loopbaan allerlei grote prijzen, maar ondanks zijn pensioen mist hij de adrenaline van wedstrijden niet. Hij heeft namelijk een andere hobby gevonden. "Ik ben nu redelijk fanatiek op de golfbaan. Dan kan ik er toch slecht tegen dat de putt er niet ingaat waardoor ik verlies", vertelt Hiddink.

'Dan heb ik toch een raar gevoel'

Ondanks dat fanatisme smijt Hiddink niet met zijn golfclubs na een slechte bal, maar dat kan niet van iedereen gezegd worden. "Zo erg is het niet, maar ik heb een vriend waar ik mee speel, dat is een hoogopgeleide arts, en die is zo driftig als hij wat mist dat de club gewoon dertig meter het bos ingaat."

Toch kan ook Hiddink zelf niet altijd goed tegen zijn verlies. "Ik merk nog steeds dat ik competitief ben, ik speel weleens met een pro die je lesgeeft en die zijn zo goed. Dan krijg je een beetje voordeel, maar desalniettemin verlies je en dan heb ik toch altijd een raar gevoel van: morgen moet ik weer en dan zal ik hem pakken."

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine met Guus Hiddink.

Avontuur hielp Hiddink aan nieuwe sportliefde

Hiddink heeft de liefde voor de sport gevonden tijdens zijn avontuur als coach bij Valencia. Daar kwam hij een caddie, de persoon die meeloopt en advies geeft aan de golfers, tegen die fan was van de voetbalclub. "Die nam ik af en toe mee naar het stadion en naar de training. Maar ik zeg: dat golfen van jou, dat is iets voor dames met plooirokjes, heren in geruite broeken en ontslagen trainers. En ik was nog niet ontslagen."

De voormalig bondscoach van Oranje werd echter gedwongen, al ging hem dat niet direct goed af: "Op een gegeven moment pakt hij me bijna letterlijk vast en zegt hij: nu ga je op de driving range en hij gaf een paar aanwijzingen. Ik denk: nu zal ik het laten zien ook. Dus ik ga slaan en kijk in de verte, maar die bal hobbelt gewoon tien meter voorwaarts." Na wat nieuwe tips ging het gelukkig beter: "Ik sloeg van de tien ballen er vijf á zes mooi de lucht in."

Familiehobby

Hiddink is niet de enige uit zijn familie die aan de sport doet, want ook zijn broers lopen tegenwoordig hun rondjes op de golfbaan. Een broederstrijd vindt daar echter nooit plaats. "Nee, want hun niveau is niet goed genoeg om me daaraan te gaan storen", reageert Hiddink vol zelfvertrouwen.

