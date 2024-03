Nieuwe vrouw van Dirk Kuyt is dol op hem, maar beticht hem ook van vals spel: 'Dan ben ik er heel snel klaar mee'

Dirk Kuyt en zijn kersverse vrouw Kate Ruinemans zijn dolgelukkig samen. Dat blijkt uit een video van RTL Boulevard (zie onderaan dit artikel). De oud-voetballer trouwde eind 2023 met Ruinemans en samen brachten ze hun wittebroodsweken door op het tropische eiland Curaçao. Daar doen ze bijzondere dingen.

Zo zien we Kuyt in actie tijdens een beachvoetbal-toernooi en kijkt zijn elf jaar jongere vrouw (Kuyt is 43, Ruinemans is 32) verliefd toe. Maar zij zit ook niet stil om een luxeleventje te leiden. Zij is weer heel erg betrokken bij projecten om zwerfhonden te redden op Curaçao.

'Liefste hond ooit'

In de asielen die de twee regelmatig bezoeken, kwamen ze hond Balou tegen. Die hebben ze geadopteerd. "De liefste hond die ik ooit heb ontmoet", zegt Kuyt. Ruinemans waardeert het heel erg dat de oud-voetballer zo begaan is met haar hobby. "Je bent echt heel erg betrokken en dat vind ik heel leuk", zegt ze in de video.

Vals spelen

Ruinemans is zoveel jonger dan Kuyt, dat ze hem niet meer heeft zien voetballen. "Ik heb hem natuurlijk niet echt meer zien spelen, dus het is heel leuk om hem nu zo tijdens dat beachvoetbal in actie te kunnen zien." Maar de oud-voetballer is zijn profmentaliteit niet verloren. "Ik wil gewoon altijd winnen, zelfs spelletjes thuis", zegt Kuyt. "Soms zelf tot vals spelen aan toe. Dan ben ik er snel klaar mee hoor", zegt Ruinemans met een glimlach.

Maar vooral het geluk straalt ervan af bij Kuyt en zijn nieuwe vrouw. "We steunen elkaar in alles wat we doen. Je krijgt daar ook liefde en passie voor. Ik probeer haar heel erg te helpen", zegt Kuyt, die ook wel een nadeel ziet in de passie die Ruinemans heeft voor zwerfhonden. "Zij blijft soms heel erg in het negatieve hangen met alles wat ze ziet. Ik probeer dan positief te blijven en haar te steunen."

Vechtscheiding

Kuyt was, voordat hij met Ruinemans trouwde, jarenlang partner van Gertrude. In 2020 besloot het koppel te scheiden, omdat 'de vlam gedoofd was'. Het liep uit op een vechtscheiding, die in december 2023 pas eindigde toen de twee tot een schikking kwamen. In diezelfde maand trouwde Kuyt met Ruinemans. Met Gertrude was Kuyt 22 jaar getrouwd en samen kregen ze vier kinderen.

Trainer in België

Kuyt is sinds de winterstop trainer van de Belgische club Beerschot. Met die club staat hij op de tweede plek in de Belgische eerste divisie, onder Deinze. Afgelopen week kwam zijn naam in het nieuws doordat zaakwaarnemer Rob Jansen een club in Engeland wil overnemen en daarbij veel rollen heeft weggelegd voor oud-voetballers waar hij mee gewerkt heeft. Maar daar heeft Kuyt momenteel geen oren naar. Begin dit seizoen zat hij nog bij ADO Den Haag in de KKD, maar daar werd hij na tegenvallende resultaten ontslagen.

Club in Engeland

“Het klopt dat er een aantal jaar geleden een idee was om een club over te nemen door Rob Jansen, waar ik bij betrokken was”, zegt coach Dirk Kuyt op de website van de club. “Ik weet dat dit nog steeds de droom is van Rob om een club in Engeland over te nemen op een lager niveau en dan naar de Premier League te brengen. Hij wil daarbij spelers die hij begeleid heeft, betrekken omwille van hun expertise in het voetbal. Maar ik ben niet betrokken bij zijn huidige plannen en ik wil benadrukken dat mijn volledige focus op mijn taak bij Beerschot ligt."

Kuyt heeft dat besproken met zijn zaakwaarnemer: "Dat heb ik ook aangegeven aan Rob. Ik heb de ambitie om hier op korte, en hopelijk ook langere termijn iets neer te zetten. Er is voor mij dus geen ruimte of tijd om me met andere dingen bezig te houden dan met de uitdaging die hier voor me ligt."

