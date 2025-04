Noa Lang slaat weer toe: nieuw nummer in de maak met Nederlandse topartiest

Noa Lang blijkt weer de studio te zijn ingedoken. De aanvaller deelt een story op Instagram vanuit de auto. Daarin is ook zijn radio te zien. Ondertussen tagt hij een beroemde artiest met uitdagende ogen.

'Matcha Coco', lijkt het nieuwe nummer van Noano - zoals de artiestennaam van Lang luidt - te gaan heten. Dat blijkt uit de tekst op de autoradio van de PSV'er. Daaruit is ook op te maken dat het gaat om een samenwerking met rapper Jonna Fraser.

Het lijkt nog even te gaan duren voordat de track online komt, want dit is de eerste sneak peek voor de plaat. Het wordt het vierde nummer van de aanvaller van PSV.

'Onruststoker' Noa Lang plaatst spraakmakende foto op sociale media: 'Dan forceer je gewoon een breuk' Noa Lang weet keer op keer de spotlights te halen. De excentrieke voetballer doet dat met zijn spel, raps en acties op sociale media. Dit keer heeft hij de woede van veel PSV-fans op zijn hals gehaald.

Lang bestormde eerder al de hitlijsten in Nederland met nummers als 7k op je feestje, Damage en Waka. Damage, die hij met Ronnie Flex opnam, stond vier weken op plek één in de top honderd. Waka kwam tot de tweede plek. De laatstgenoemde plaat nam Lang op met Emms van Broederliefde, een groep waar Jonna Fraser ook regelmatig mee samenwerkt.

Onrust

Lang zorgde na de wedstrijd tussen PSV en Ajax (0-2) voor de nodige onrust. Door de nederlaag lijkt de titel definitief naar Ajax te gaan, maar de aanvaller deelde na het duel een foto van zijn rug waar een Ajax-shirt overheen hing. Die was van goede vriend Brian Brobbey, die hij na de wedstrijd ook een 'hartje' gaf op zijn nieuwste foto.

Dat vonden de fans van PSV niet heel leuk. 'Beetje prikkelen mag wel. Maar het houdt een keer op, vooral na zondag. Dan snap je het niet of wil je het niet snappen en forceer je gewoon een breuk', schrijft een PSV'er op sociale media. Een andere fan noemt hem een 'onruststoker'.

