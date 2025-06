Noa Lang staat stil bij bijzondere dag met liefdevolle beelden

Noa Lang viert zondag de eerste verjaardag van zijn tweede zoon, Ryver Oakley Lang. Een jaar geleden werden de aanvaller en zijn vriendin Blossom de Weerd opnieuw ouders. Op Instagram staat het enfant terrible stil bij deze bijzondere dag met hele schattige beelden van de jongste telg.

Normaal gesproken is de aanvaller van PSV voorzichtig als het gaat om het herkenbaar in beeld brengen van zijn kinderen op sociale media, maar zondag laat hij zijn 572.000 volgers op Instagram meegenieten van schattige beelden van zijn jongste zoon, waarop te zien is hoe hij lachend in de armen van de voetballer ligt, terwijl hij hem over zijn rug streelt. "Je eerste verjaardag, ik houd van je, zoon," schrijft hij bij een andere foto van hem en de jonge telg.

Oudste zoon

In 2023 werd Lang voor het eerst vader. De voetballer speelde destijds nog bij het Belgische Club Brugge. Navy Livai Lang, is de naam van zijn oudste zoon. De namen van zonen hebben met inkt een prominente plek op het lichaam van de voetballer gekregen. Voordat hij en De Weerd samen hun eerste kind kregen, waren ze al bekend met het ouderschap.

Bonusdochter

De Weerd heeft namelijk een dochter uit een eerdere relatie, waar Lang dus stiefvader van is. In de docuserie Lastpak, waarin Noano, zoals zijn artiestennaam luidt, voor langere tijd werd gevolgd was te zien dat de bonusdochter van de voetballer bij hen thuis woonde in België.

In een fragment was te zien hoe het kleine meisje de aanvaller vroeg om haar te helpen bij wat huiswerk, maar dat leek niet aan hem besteed. Schoorvoetend gaf hij toe aan De Weerd dat hij het huiswerk niet begreep. Lang en De Weerd leerden elkaar jaren geleden kennen in Amsterdam, waar Lang als profvoetballer doorbrak bij Ajax.

