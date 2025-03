Noa Lang zet voor PSV - Ajax enorme tattoo op zijn rug, liefhebber Kjeld Nuis reageert enthousiast

Noa Lang is een grote tattoo op zijn rug rijker. De aanvaller van PSV liet 'The World Is Yours' boven op zijn rug tatoeëren bij Tattoo Chybs, een bekende artiest onder sporters. Zo liet ook schaatser Kjeld Nuis daar een inmiddels welbekend plaatje zetten.

De artiest, met ruim zeventienduizend volgers op Instagram, heeft twee berichten bovenaan zijn socialemediapagina staan: een tattoo van Lang uit 2020 én de tattoo van Nuis op zijn onderarm. De schaatsers heeft het gezicht van zijn vriendin Joy Beune levensgroot op zijn lichaam laten zetten.

De 35-jarige Nuis blijkt ook fan van de nieuwste tattoo van Lang, want hij laat een reactie achter én deelt de video van Tattoo Chybz zelfs in zijn verhaal. 'Mannen, mannen', schreef hij erbij. In de video komt Lang aan het woord: 'We zijn bij Qualitatts, Delfgauw. We gaan beginnen aan die... rug.'

Omstreden PSV'er Noa Lang doet boekje open over 'verslaving': 'Het interesseert me niet eens meer' Buitenspeler Noa Lang is één van de kleurrijkste voetballers uit de Eredivisie. Dat is terug te zien in zijn gedrag binnen en buiten te lijnen. De Oranje-international vertelt in een interview over zijn grote 'verslaving'.

Veel bekende sporters

Er kwamen al veel bekende voetballers bij de tatoeëerder in Delfgauw. Zo was eerder deze maand oud-Ajacied Edson Alvarez - inmiddels spelend voor West Ham United in Londen - nog aanwezig. Ook Denzo Kasius, Justin Kluivert, Jayden Oosterwolde en zelfs de Fransman Khephren Thuram kwamen langs.

Lang sprak eerder in een langer interview met Chybs over zijn tattoos. Zo kan de aanvaller van PSV zijn belangrijkste plaatje niet eens meer kiezen. "Bro, heel eerlijk, ik heb geen idee. Ik heb er zoveel. Het is gewoon een verslaving. Ik denk dat de namen van mijn kinderen. Je kinderen zijn je alles. Voor je kinderen doe je alles."

PSV - Ajax

Komende zondag komt Lang met PSV in actie tegen Ajax in de Eredivisie. De Eindhovenaren staan momenteel zes punten achter in de competitie, met nog acht wedstrijden te gaan. Een zege voor de thuisploeg zou betekenen dat alles weer open komt te liggen. Weet Ajax te winnen, lijkt de strijd om de titel beslist.

Openhartige Noa Lang laat andere kant van zichzelf zien: 'Dan ben ik gewoon mens en doe ik wat ik wil' Noa Lang zoekt regelmatig de spotlights op, zowel buiten als binnen de lijnen. Voor de veelbesproken aanvaller van PSV is er meer in het leven dan alleen voetbal. Toen hij zich vorige week bij Oranje meldde, sprak hij met Sportnieuws.nl over de combinatie van lifestyle en sport. "Als je alleen maar overdreven gericht bent op voetbal… daar haal ik mijn geluk niet uit."

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.