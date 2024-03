Noa Vahle en Hélène Hendriks slachtoffer van gemanipuleerde pornovideo's

Meerdere bekende Nederlanders zijn het slachtoffer geworden van deepfake pornovideo's. Sportjournalisten Noa Vahle en Hélène Hendriks zijn twee van de slachtoffers.

Dilan Yesilgöz, demissionair minister van Justitie, legt uit hoe de slachtoffers aangifte kunnen doen. Op X zegt zij: "Dit soort ranzige praktijken horen aangepakt te worden! Ben je slachtoffer en je zoekt hulp, dan kan je terecht bij helpwanted.nl."

Het Algemeen Dagblad meldde het nieuws dinsdagochtend. Vahle en Hendriks zijn een van de vele slachtoffers van de deepfake porno. Hendriks zou op de achtergrond al bezig zijn met het laten verwijderen van het neppe beeldmateriaal, terwijl de advocaat van Vahle 'de opties aan het bekijken is'.

De 24-jarige Vahle is bekend als sportverslaggeefster en -presentatrice. Zij is vaak aanwezig bij Champions League-wedstrijden, waar zij de coaches en spelers interviewt. Hendriks is op haar beurt voornamelijk presentatrice van bijvoorbeeld De Oranjezomer en soms ook van Vandaag Inside. Ook is ze geregeld bij Eredivisie-wedstrijden namens ESPN.