Mart Smeets was tientallen jaren een van de boegbeelden van NOS Sport. De markante sportjournalist versloeg ontelbaar veel grote sportevenementen. Daar maakte hij niet alleen vrienden, zowel met sporters als collega’s.

Dat blijkt wel uit een van de vele verhalen die de inmiddels 78-jarige in petto heeft. De hoofdrol? Smeets zelf en zijn toenmalige NOS-collega Theo Koomen. De locatie? Een van de vele edities van de Tour de France waar zij bij waren.

"Ik zat op de motor, Theo had motorvrees”, zo vertelt Smeets als hij te gast is in de podcast In De Waaier. “Hij wilde altijd om de twintig minuten in de uitzending. Daar stond hij op. Theo was beroemd in Nederland. Wat Theo zei was waar. Niet wat ik zei was waar. Ik was gewoon een ex-basketballer die zich aan feiten hield en een verhaaltje vertelde.”

Voor het blok gezet

Koomen hield zich niet altijd aan de meest feitelijke versie van de waarheid. "Toen zei Theo: het spel is op de wagen. En hij noemt vijf namen van renners. Ik rij met de motor achter het peloton en er gebeurt helemaal niks… Want we rijden 25 kilometer per uur. Theo zei: en naast de kopgroep zit Mart Smeets en die zal het je vertellen.” Daarmee zette hij Smeets dus voor het blok, want die moest op de motor doorgaan met de feitelijke onjuistheden van Koomen.

Daar wist de excentrieke Smeets wel raad mee. "Ik heb vijf namen van vijf overleden renners genoemd. Toen zei ik: voor een analyse van die kopgroep weer naar jou Theo. Dat was ook niet netjes, maar dit verhaal is een hele rustige dood gestorven. We hebben het ook uitgepraat. Ik heb tegen hem gezegd: je kan alleen maar overgeven aan de man op de motor als je weet waar hij zit.”

Auto-ongeluk

De minstens zo markante Koomen overleed een aantal jaren later in 1984, nadat hij nog verslag had gedaan van een voetbalwedstrijd. Hij liet het leven bij een auto-ongeluk in het midden van de nacht en werd slechts 54 jaar.

Smeets ging in de podcast ook nog dieper in op zijn journalistieke carrière. Die heeft namelijk een prijs. Hij miste een flink deel van de opvoeding van zijn kinderen, die het dus ook vaak zonder vader moesten stellen. Daar heeft hij het geregeld moeilijk mee.