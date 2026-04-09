Antoinette Rijpma-de Jong en haar man Coen Rijpma hebben al heel wat moois gezien tijdens hun rondtocht aan de westkust van de Verenigde Staten. Toch zal de olympisch kampioene op de 1500 meter één van haar hoogtepunten deze week hebben beleefd. Het koppel kwam namelijk aan op een wel heel bijzondere plek.

Rijpma-de Jong bekroonde in februari haar al zo succesvolle schaatsloopbaan met olympisch goud. Verrassend won ze de titel voor Ragne Wiklund uit Noorwegen en de Canadese Valérie Maltais. Na twee keer zilver en driemaal brons stond ze eindelijk op de hoogste trede van het podium tijdens de Winterspelen.

Daarna volgden uiteraard de nodige plichtplegingen, waaronder een bezoek aan het koningshuis, waar ze geridderd werd in de Orde van Oranje-Nassau. Ook in haar eigen woonplaats werd Rijpma-de Jong gehuldigd. Tussendoor werkte ze nog een WK allround af, waar ze verdienstelijk vijfde werd.

Vakantie

Daarna was het tijd om te ontspannen. Althans, kalendertechnisch dan. Rijpma-de Jong en haar man gingen namelijk naar Spanje op fietsvakantie. Ook toog ze nog naar Omnisport Apeldoorn om rondjes te doen als baanwielrenster. Daar maakte ze indruk op de bondscoach. Voorzichtig hintte ze op een carrière in die discipline, wat voor speculaties zorgden.

Daarna was het echt tijd voor vakantie. Met haar man vloog Rijpma-de Jong naar de westkust van de Verenigde Staten, waar voor het koppel een waanzinnige rondreis begon. Ze bezochten de Golden Gate Bridge in San Francisco, waar zij met haar gouden medaille poseerde, en Los Angeles. Maar dat maakte ongetwijfeld niet zo veel indruk als een plek in Arizona.

'Hemel op aarde'

Woensdag arriveerden de schaatskampioene en haar man namelijk bij de White Stallion Ranch in de woestijn van Arizona, vlak bij Saguaro National Park. De luxe ranch gaat gepaard met rust en natuur, prachtige zonsondergangen, sterrenhemels en - voor Rijpma-de Jong niet onbelangrijk - paarden. Daar is de gouden olympiër dol op.

Rijpma-de Jong en haar man hebben op hun erfgoed in Friesland de nodige paarden, waaronder zelfs een fokhengst genaamd Puro Blue RDJ. Voor de schaatsster zijn paarden haar grote uitlaatklep tijdens een intensief sportjaar. "Ze bieden niet alleen ontspanning, maar ook een verbinding met mijn familie en mijn jeugd", deelde ze ooit.

Voor Rijpma-de Jong zal de ranch dus voelen als de hemel op aarde. Woensdag deelde ze beelden van haar verblijf op Instagram. Zo te zien kon ze haar geluk niet op.