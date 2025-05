Olympisch kampioenen openhartig over groot taboe: 'Als de coach zegt dat je moet doorslikken, dan doe je dat'

Wielrenster Demi Vollering sprak zich onlangs uit over de invloed van hormonen en menstruatie op haar prestaties. Ze gaf aan dat het in de topsport soms ‘normaal’ is om niet ongesteld te zijn, terwijl dat natuurlijk allesbehalve gezond is. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As dit onderwerp.

Elke week nemen de tweevoudig olympisch kampioenen samen met Sportnieuws.nl een podcast op, waarin het sportweekend en hun ervaringen uit de topsport centraal staan. Deze aflevering draait om een prikkelende stelling: Menstruatie in de topsport is nog steeds een taboe. Hoog en Van As delen openhartig hun eigen ervaringen.

'Nog steeds een drempel'

“Dit vind ik wel een mooie”, begint Van As. “Elke vrouw heeft hier mee te maken.” Hoog is het volmondig eens met de stelling: “Demi Vollering sprak zich hier vorige week over uit. Tijdens Luik-Bastenaken-Luik had ze een off day omdat ze ongesteld was en zich gewoon niet goed voelde. Dat herken ik. Je wilt je niet aanstellen, maar het beïnvloedt wél je prestaties. Toch wordt er nauwelijks over gesproken. Er zit gewoon nog steeds een drempel op. Daarom is het zo goed dat zij zich uitspreekt.”

Van As voegt toe: “Ik denk echt dat mannen onderschatten wat het met je lijf doet. Je hebt buikpijn, voelt je futloos... Ik zou het zo grappig vinden als die mannen eens aan een menstruatiesimulator worden gehangen.” “En dan heb je ook nog de ongemakken: tampons, kans op doorlekken, witte rokjes...”, vult Hoog aan.

“We lachen er nu om, maar het was écht een ding. In de rust snel naar de wc om te checken of alles nog goed zat.” Van As vertelt: “Je voelt je gewoon minder fit. Dat merk je meteen.”

Prestatieverschillen tijden menstruatie

Hoog legt uit dat er wetenschappelijk bewijs is voor prestatieverschillen tijdens de menstruatiecyclus: “In bepaalde weken presteer je echt minder. Alleen, je kunt het simpelweg niet plannen.”

Dan komt een opvallende anekdote uit hun eigen carrière ter sprake: “Onze coach, een man, zei letterlijk dat we moesten opletten met onze menstruatie en de pil moesten doorslikken”, vertelt Hoog. “Ik heb jarenlang de pil doorgeslikt om tijdens toernooien niet ongesteld te zijn. Hoe slecht is dat eigenlijk? Maar als de coach het zegt, doe je het gewoon. Je wilt presteren.”

Het duo bespreekt ook hoe sommige topsporters door hun leefstijl zelfs jarenlang niet ongesteld worden. “Dat kan niet gezond zijn”, zegt Van As. Hoog voegt toe: “Topsport is sowieso niet het gezondste leven. In combinatie met de pil helemaal niet. Ik merkte dat toen ik ermee stopte. Het duurde maanden voordat m’n lichaam weer normaal functioneerde. Daarom vind ik het zo goed dat Vollering dit bespreekbaar maakt.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As samen met Sportnieuws.nl het sportweekend. In deze aflevering: de Formule 1, de titelstrijd tussen PSV en Ajax én natuurlijk weer hilarische anekdotes. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: