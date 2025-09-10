Er is iets wonderbaarlijks gebeurd bij Vandaag Inside. Woensdagavond bood presentator Wilfred Genee zijn excuses aan voor iets wat een dag eerder gebeurde in het programma. Johan Derksen kon zijn ogen niet geloven: "Dit is de eerste keer in dertig jaar..."

In de aflevering van dinsdag toonde Genee een stevige mail van Carlo van Lienden, die tegenwoordig RTL Tonight maakt. Die dateerde uit de eerste week dat Vandaag Inside in het huidige format op tv was. Genee las zowat alles voor, ook kritische noten naar Angela de Jong en Sam Hagens. "Ik denk dat Carlo heel blij is dat jij het even deelt", merkte Derksen sarcastisch op.

Genee door het stof

Woensdag komt Genee terug op de actie. "Moeten we het nog over RTL Tonight hebben, of moeten we er mee stoppen? Het is ook wel een keer klaar, toch", stelt hij. "Heb jij nog mails waar jij uit kunt citeren?", wil Derksen weten. Tafelgast Thomas van Groningen hoopt los te peuteren of Genee een reactie heeft gehad van Van Lienden.

Dat blijkt niet zo te zijn. "Maar wat ik wel dacht achteraf in de auto: die grappen over Angela de Jong en SBS 6-kijkers had ik er niet in moeten gooien", erkent Genee. "Dat was niet correct", valt Derksen hem bij. "Daar maak je onderling grappen over, maar die had ik niet moeten voorlezen. Niet verstandig", steekt de presentator de hand in eigen boezem.

Ongeloof bij Derksen

"Zeg je nu sorry dan?", vraagt Van Groningen aan Genee. "Er wordt geschiedenis geschreven", valt Derksen met de deur in huis. "Ik werk dertig jaar met die klootzak samen... voor het eerst biedt hij zijn excuses aan", lacht Derksen. "Nou ja, ik zeg dat ik het beter niet had kunnen doen. Als alle dingen die we achter de schermen zeggen zouden worden uitgezonden, zou dit programma al lang niet meer bestaan", aldus Genee. "Dat is lichtelijk grensoverschrijdend", oordeelt Derksen.