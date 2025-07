Als razendsnelle zwemmer was Pieter van den Hoogenband mateloos populair in Nederland. Zijn drie gouden olympische medailles (in 2000 en 2004) bezorgden hem een heldenstatus. Afgelopen jaar kreeg hij te maken met de keerzijde van de roem, tot onbegrip van twee andere olympisch kampioenen.

Voormalig tophockeyster Ellen Hoog las een interview met Van den Hoogenband in Mezza. “Hij gooide alles op tafel", vertelt ze in de Sportnieuws.nl-podcast die ze elke maandag maakt met oud-ploeggenote Naomi van As. "Onder andere dat hij gepest is en daarom is gaan zwemmen. Hij was heel lang, dun en iel en toen is hij gaan trainen. Is het een stoere jongen geworden en is het niet meer voorgekomen."

"Toen hij later al een succesvolle zwemmer was, is hij nog een keer zo’n pester tegengekomen", aldus Hoog. "En hij zei dat het hem toch wel wat deed.” “Het zit diep dan, hè”, stelt Van As. Hoog: “Dat het zo ontzettend blijvend is als je als kind gepest wordt. Hij geeft ook echt zijn kinderen mee dat als een kind gepest wordt, zij het voor diegene op moeten nemen.”

Antoinette Rijpma-de Jong

“Antoinette Rijpma-de Jong is er ook heel open over dat ze vroeger werd gepest", aldus Van As over de Nederlandse topschaatsster, die maar liefst zes wereldtitels op haar neem heeft. "Het laat toch wel echt zijn sporen na. Littekentjes op je zelfvertrouwen, heftig.”

Beachvolleyballer

Hoog gaat dan verder met een ander onderwerp uit het interview: “Wat ik echt heel bizar vond om te lezen, is dat hij een doodsbedreiging heeft gehad na de Olympische Spelen in Parijs. Beachvolleyballer Steven van de Velde was nogal in opspraak en chef de mission Van den Hoogenband heeft toen gezegd: ‘Hij gaat gewoon volleyballen voor Nederland.’"

Van de Velde werd in 2016 veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een minderjarige. Zijn deelname aan de Spelen zorgde voor nogal wat commotie, omdat er mensen waren die vonden dat hij niet zou mogen doen. VDH besloot dus anders. "En daar heeft hij zo ontzettend veel kritiek op gekregen en dus ook een doodsbedreiging. Dat zette hem wel aan het denken: wil ik dit dan nog?”

Van As: “Hij doet het natuurlijk ook omdat hij het leuk vindt, chef de mission zijn. Het is een pittige taak.” Hoog: “Hij is echt een liefhebber en dan krijg je een doodsbedreiging naar je hoofd omdat jij een beslissing neemt.”

“Er is natuurlijk ook geen handboek hoe je met zo’n situatie om moet gaan", stelt Van As. "Dus je probeert er zo goed mogelijk mee om te gaan en je wordt natuurlijk geadviseerd. Er zijn altijd mensen die het niet met je eens zijn, maar dit is wel echt next level.”

De twee ex-tophockeysters zijn blij zelf nooit met bedreigingen te maken te hebben gehad. Wel hebben ze regelmatig nare opmerkingen gekregen via de socials. “Zo lekker anoniem achter het laptopje iemand afzeiken die veel in beeld is geweest", verzucht Hoog.

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend in de sportnieuws.nl-podcast. Het was een bijzonder volle aflevering met Wimbledon, de Tour de France, de Formule 1 en het EK vrouwenvoetbal. Beluister de podcast via je favoriete podcast app.