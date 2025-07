Coen Rijpma is bezig aan een heel indrukwekkende actie. De man van topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong rijdt momenteel de volledige route van de Tour de France , maar doet dat door alle etappes één dag eerder dan de renners af te werken. Rijpma is inmiddels dus al over de helft en krijgt in de laatste week bijzonder bezoek.