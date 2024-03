Ongemakkelijke ontmoeting tussen Tiger Woods en zijn ex-vrouw die hij bedroog met 121 verschillende vrouwen

Een ontmoeting tussen Tiger Woods en zijn ex-vrouw heeft een ongemakkelijk beeld opgeleverd. Ze kwamen elkaar tegen nadat hun vijftienjarige zoon Charlie een golftoernooi won. Dat moest gevierd worden, maar erg sfeervol zag de ontmoeting er niet uit.

Een confrontatie met een ex-partner kan altijd ongemakkelijk zijn. Als je die ook nog bedrogen hebt al helemaal. Woods zou zijn ex-vrouw Elin Nordegren zelfs 121 keer bedrogen hebben. Op een foto is te zien hoe de golflegende pijnlijk staart naar ex.

⁦@TigerWoods⁩ is roided to the gills pic.twitter.com/gxAI9Ch7kX — Rickie Flower Tracker (@FowlerIamnot) March 27, 2024

Het Zweedse model verliet Woods in 2009 nadat aan het licht kwam dat die meerdere keren was vreemdgegaan. De media schreven veel over de breuk en het gedrag van de golfer tijdens de relatie. Woods zou volgens de pers seksverslaafd zijn en zijn vrouw met wel 121 verschillende vrouwen bedrogen hebben. Naar een van hen stuurde Woods een bericht dat gezien werd door Nordegren. "Jij bent de enige van wie ik ooit echt gehouden heb", schreef hij.

Het huwelijk liep na zes jaar stuk, maar de twee hielden altijd goed contact voor de kinderen. Ze hebben samen een zoon, Charlie, en een dochter van zestien, Samantha. Nordegren kreeg later ook nog een zoon in haar nieuwe relatie met voormalig NFL-speler Jordan Cameron.

Charlie Woods © Getty Images

Woods is een van de bekendste atleten ter wereld, maar de carrière van de Amerikaan is niet meer wat het ooit was. Hij won in zijn carrière vijftien majortitels, maar sinds zijn zware auto-ongeluk in 2021 gaat het bergafwaarts met zijn golfprestaties. Zijn laatste grote toernooiwinst was de Masters in 2019. Het is de vraag of het ooit nog goedkomt met Tiger Woods en zijn rugproblemen.