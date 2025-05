'Ongepaste' jurk van influencer zorgt voor ophef bij achterban chique sportwedstrijd

In Nederland zijn de paardenraces van de Kentucky Derby niet per se reden tot gesprek. Toch ging een moment bij de chique sportwedstrijd wereldwijd viraal, al had het niets met paarden te maken. De Braziliaanse influencer Gabriela Moura zorgde voor controverse.

De Kentucky Derby wordt gezien als een van de meest prestigieuze paardenraces ter wereld. Het is een sportwedstrijd waar naast het spektakel op de racebaan ook allerlei beroemdheden op af komen. Het is gebruikelijk om chique gekleed te gaan.

Onherkenbare 'sexy voetbalfan' duikt op bij GP van Miami in speciale Formule 1-outfit Het Kroatische model Ivana Knöll zorgt dat ze nog altijd in de spotlights blijf. De 32-jarige influencer werd bekend door weinig verhullende foto's op de tribunes van het WK voetbal in Qatar. Afgelopen weekend dook ze vrijwel onherkenbaar op tijdens de Grand Prix van Miami.

'Ongepaste' jurk

De outfit van Moura zorgde voor verdeling op sociale media. De influencer met 2,7 miljoen volgers op Instagram verscheen in een weinig verhullende groene jurk. Hoewel iedere bezoeker de ander probeert te imponeren met zijn of haar outfit, was een deel van het online publiek niet te spreken over de kledingstijl.

Een interview met Moura op de sociale mediakanalen van de Kentucky Derby ging viraal op TikTok. 'Ik dacht dat ze een hogere standaard hadden voor de classy dresscode', schrijft een gebruiker onder de video. 'Derby wordt Coachella op deze manier', schrijft een ander. De reacties kunnen op meer dan tienduizend likes rekenen. 'De manier waarop influencers de Kentucky Derby-stijl niet begrijpen, is ongelooflijk.'

Artikel gaat verder onder de video.

'Dat is irritant'

Tegelijkertijd krijgt de Braziliaanse juist online bijval van vrouwen die haar goed begrijpen. 'Als een vrouw met een grote boezem krijgen we veel haat voor het dragen van dezelfde kleding als vrouwen met een kleinere boezem. Dat is irritant'. Een ander vraagt zich af hoe ze zich wel had moet verkleden. 'Hoe had ze the girls dan thuis moeten laten?', verwijst de gebruiker naar haar boezem.

'Mooiste atlete ter wereld' schittert in strakke, rode jurk tijdens spraakmakend feest Alica Schmidt trekt niet alleen op de atletiekbaan alle aandacht. De Duitse atlete, bekend als de 'mooiste atlete ter wereld', schitterde ook buiten het stadion. Tijdens de verjaardag van de populaire Duitse rapper en influencer Shirin David verscheen Schmidt in een strakke rode jurk, waarmee ze alle ogen op zich wist te richten.

Simone Biles

Vooraf een race op de Kentucky Derby mag een beroemdheid voor de camera het bekende 'Riders up' uitspreken, wat zoiets betekent als 'Ruiters, te paard!'. Dit jaar ging die eer naar twee turnsters. Olympische kampioene Simone Biles en turninfluencer Olivia Dunne spraken dit jaar de woorden uit.