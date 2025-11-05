Het schaatsseizoen is weer begonnen. Zonder Robin Groot, de goede vriendin van toppers Joy Beune en Pien Hersman. De 24-jarige ex-schaatsster nam in het voorjaar afscheid van de sport om zich op een maatschappelijke carrière te richten. Dat betekent niet dat Groot de wintersport vaarwel zegt.

Groot vormde samen met Beune, Hersman en Michelle de Jong vorig jaar een hecht vriendinnengroepje bij Team IKO-X2O. De voormalig wereldkampioene junioren ging echter net als De Jong niet verder bij de ploeg, alleen stopte zij definitief. Ze noemde het 'één van de moeilijkste beslissingen ooit'. "Na jaren van keihard werken, vallen, opstaan en het vieren van successen, is het moment gekomen om dit hoofdstuk af te sluiten. Ik ben trots op de weg die ik heb afgelegd", schreef ze op Instagram.

Maatschappelijke carrière

Groot was net als Beune gespecialiseerd in de middellange- en lange afstanden. Bij de WK junioren van 2020 won ze vier gouden medailles, twee zilveren en een bronzen. Maar echt doorbreken bij de wereldtop deed ze nooit. Wel werd Groot in 2022, 2024 en 2025 vijfde op het NK allround. Dus nam ze het moeilijke besluit om te stoppen. Dit schooljaar wil Groot haar diploma halen op de Johan Cruyff Academy.

Ook werkt ze als freelancer in de marketing, met als uiteindelijke doel om een eigen bedrijf op te starten. Sportief gezien is Groot meegegaan in de nieuwste trend: Hyrox. Eind september deed ze mee aan de Hyrox Maastricht. "In Hyrox heb ik die prikkel gevonden: de perfecte combinatie van kracht en conditie", vertelde ze er ooit over.

Andere wintersport

Toch blijft Groot ook liefhebber van sporten in de kou. Deze winter gaat ze namelijk voor het eerst op wintersport, iets wat door haar eerder topsportbestaan nauwelijks mogelijk was. De 24-jarige is alvast flink aan het oefenen. 'Mijn allereerste ski-les', zette Groot bij een foto van een indoorhal. 'Er moet natuurlijk even geoefend worden.'