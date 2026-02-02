Met zijn achtste wereldtitel in het veldrijden schreef Mathieu van der Poel zondag opnieuw geschiedenis. Van nagenieten is echter nauwelijks sprake. De Nederlander liet de modder van het WK al snel achter zich en verruilde zijn crossfiets vrijwel direct voor ski’s. Even genieten, voordat de focus weer volledig op het volgende hoofdstuk van zijn seizoen gaat.

Zoals hij al eerder had aangegeven, gunde Van der Poel zichzelf na het WK een korte adempauze. Dat deed hij als enige recordhouder, na het veroveren van zijn achtste wereldtitel en het definitief voorbijstreven van het oude record van zeven titels van Erik De Vlaeminck. In Hulst volgde na de titelwinst nog een bijzondere ontmoeting met koning Willem-Alexander.

Na de ontmoeting met de koning was er ook ruimte voor ontspanning. Van der Poel vierde zijn titel samen met zijn entourage en liet zich daarbij een speciaal kampioenstrui aanmeten met acht sterren. Ook werd er genoten van eten dat bij de prestatie hoorde: nog in zijn oranje-tenu nam hij een Bicky Burger in ontvangst, een Vlaams fenomeen dat hij zichtbaar kon waarderen.

Heliskiën

De bestemming werd opnieuw Livigno. In de Italiaanse bergen zoekt Van der Poel ontspanning op zijn eigen manier. Net als vorig jaar kiest hij niet voor een standaard skivakantie, maar voor heliskiën. Daarbij worden skiërs per helikopter naar afgelegen bergtoppen gebracht, om vervolgens over ongerepte routes af te dalen.

Dat skiën meer is dan een hobby voor Van der Poel, is geen geheim. De renner van Alpecin–Deceuninck staat bekend als een uitstekende skiër en deelt regelmatig beelden van zijn afdalingen. Ook nu liet hij via sociale media zien hoe hij met zichtbaar gemak door de sneeuw glijdt.

Tekst gaat verder onder foto

i Mathieu van der Poel skiet daags na zijn wereldtitel alweer van de piste. ©Instagram

Focus op wegseizoen

Lang duurt de break niet. Na enkele dagen in de bergen reist Van der Poel door naar Spanje, waar hij begint aan de voorbereiding op het wegseizoen. Zijn programma voor het klassieke voorjaar krijgt daar stap voor stap vorm, al houdt hij bewust nog een slag om de arm.

Eerder liet Van der Poel al doorschemeren dat de Omloop Het Nieuwsblad op 28 februari tot de mogelijkheden behoort. Of hij daadwerkelijk aan de start verschijnt, beslist hij pas later in de voorbereiding. Vorig seizoen won de Nederlander twee monumenten: Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix. Eén ding is zeker: zelfs na een historische wereldtitel weet Van der Poel van geen ophouden.