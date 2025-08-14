Het nieuwe tv-seizoen gaat weer bijna van start voor de mannen van Vandaag Inside. Fans van Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee kunnen binnenkort weer naar hun ongezouten meningen luisteren in de talkshow op SBS 6. Lees hier wanneer deze weer te zien is.

Oud-voetballers Derksen en Van der Gijp en presentator Genee hebben in de zomer kunnen genieten van een welverdiende vakantie. Die werd wel even onderbroken vanwege de val van het kabinet begin juni. Derksen en Genee zaten toen weer even aan tafel voor een speciale politieke uitzending met onder anderen Dilan Yesilgöz (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) als gast.

De afgelopen periode werd Vandaag Inside vervangen door De Oranjezomer. Dat werd aanvankelijk gepresenteerd door Johnny de Mol. Vaste presentatrice Hélène Hendriks was namelijk afwezig vanwege de revalidatie van een rugoperatie.

Het herstel duurde langer dan verwacht en daarom nam Thomas van Groningen de presentatie een tijdje over. Op 4 augustus maakte Hendriks haar comeback op tv. Ze presenteerde het programma de laatste weken staand, want zitten kan ze nog niet.

VI terug op tv

Op maandag 18 augustus draagt ze het stokje weer over aan de mannen van VI. Het programma is elke werkdag rond 21:20 uur te zien bij SBS 6. Er zullen weer uiteenlopende onderwerpen worden besproken.

Het eredivisieseizoen is inmiddels ook weer in volle gang en ook daar zullen de oud-voetballers aan tafel een duidelijke mening over hebben. De eerste uitzending vindt plaats na de tweede speelronde in de VriendenLoterij Eredivisie.

Vertrek Albert Verlinde

René van der Gijp schuift sinds het afgelopen seizoen op woensdagavond niet meer aan bij de talkshow. Zijn plek werd opgevuld door entertainmentdeskundige Albert Verlinde. Eerder werd bekend dat hij niet langer zal aanschuiven bij Vandaag Inside. Verlinde tekende een contract bij RTL en wordt vaste duider in het nieuwe actualiteitenprogramma RTL Tonight. Het is nog niet bekend wie zijn vervanger wordt bij VI.