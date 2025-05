Openhartige Johan Derksen deelt pikant verhaal over populair Feyenoord-icoon: ‘Zo is hij aan een vrouw gekomen’

Als Johan Derksen op de praatstoel zit, dan vliegen de anekdotes uit zijn mond. En daarbij kent de oud-voetballer die even pauze heeft van Vandaag Inside weinig grenzen. Een verhaal dat achter de schermen aan de nationale brombeer is verteld, kan zomaar de wereld in worden geslingerd.

Derksen was de eerste gast in de podcast van zijn goede vriend Henk Kuipers en als de twee samen in de auto van de voormalig bodyguard zitten, komt de in middels 76-jarige ex-prof goed los. Zo vertelt hij over de riante financiële situatie van voormalig tafelgenoot Jan Boskamp:

En er blijkt meer te vertellen over het populaire Feyenoord-icoon. "Hoe Jan aan een vrouw komt...", begint Derksen zijn verhaal. "Jan komt 's ochtends zijn bed uit in zijn onderbroek en dan gaat hij zappen waar er voetballen is." Boskamp is een waanzinnig groot voetballiefhebber en volgt de wedstrijden op de voet.

Bal in de tuin

"'S ochtends schijnt er een overzicht te zijn van de derde divisie van Turkije en Jan kijkt alles", gaat Derksen verder. "En het is wat ongebruikelijk, maar Jan woont alleen en die loopt dan in zijn onderbroek. Maar de overbuurvrouw, een weduwvrouw, die heeft een zoon en die heeft de bal bij Jan in de tuin geschoten. Maar als je Jan niet kent, dan ziet hij er een beetje robuust uit. Dus dat jochie durfde de bal niet uit de tuin te halen."

"Dus er wordt gebeld en Jan doet open met die grote pens. De buurvrouw vraagt of die jongen de bal uit de tuin mag halen en dat was liefde op het eerste gezicht. En hij is er nog steeds bij", besluit Derksen met een glimlach.

Financiën Johan Derksen

In de podcast vertelt Derksen ook veel over zichzelf. De voormalig journalist zit er inmiddels meer dan warmpjes bij dankzij zijn successen op tv, maar dat is weleens anders geweest: