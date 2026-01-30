Ski-icoon Lindsey Vonn plaatste zich op 41 jarige leeftijd voor de Olympische Spelen in Milaan en blijkt grote plannen te hebben. Zeker ook omdat ze voor het eerst als vrijgezel naar het evenement gaat. Haar enthousiasme roept wel wat vragen op bij oud-olympiërs Ellen Hoog en Naomi van As, maar ook herinneringen aan hun eigen ervaringen op de Spelen.

"Ik zag een opvallend bericht voorbij komen", begint Hoog in de podcast voor Sportnieuws.nl. De ex-tophockeyster en haar oud-ploeggenote en Van As lieten eerder al weten dat ze zich erop verheugen om skisensatie Vonn weer in actie te zien in Milaan. "Zij gaf aan dat ze het ook wel leuk vindt om nu voor het eerst als vrijgezel naar de Spelen te gaan."

"Dan denk ik: oh wat ga jij doen daar dan?", lacht Hoog. "Hoe zit jij daar in het olympisch dorp? Als een loopse poes? Ze valt wel op topsporters want ze is ook met die golfer geweest." "Tiger Woods", weet Van As. "Ze is ook een paar jaar met een skiër getrouwd geweest, ze heeft met een ijshockeyer een relatie gehad", somt Hoog op. "Zij valt daar helemaal met de neus in de boter."

'Lekker tinderen'

Van As kan zich er niets bij voorstellen. "Ik denk dan: meid, jij wil toch gewoon die afdaling snel skiën?" "Ja om vervolgens door te gaan naar dat dorp om weer lekker te tinderen", grapt Hoog. "Een van die manden met condooms snel leeghalen", lacht haar oud-teamgenoot.

Dat brengt herinneringen omhoog bij de tweevoudig olympisch hockeykampioenen. "Die hebben wij alleen in Rio gezien. Zo'n bakje met condooms. Daar liep iemand mee, die deelde ze uit", zegt Hoog. "Maar serieus, hoe verzin je dit? Dat je dat uit gaat delen op de Spelen. Wel een leuke baan", vervolgt haar collega. "Hoe langer het toernooi duurde...", begint Hoog. "Hoe sneller die mand leeg was", maakt Van As de zin lachend af.

Relaties

Vonn heeft al een hele carrière achter de rug. De skiester maakte haar olympische debuut in 2002. Ze nam ook deel aan de Winterspelen in 2006, 2010 en 2018. In totaal won ze één keer olympisch goud en twee keer brons in het alpineskiën. Maar dit jaar gaat ze dus voor het eerst naar de Spelen als vrijgezel.

Vonn had lange tijd een relatie met skiër Thomas Vonn. De twee waren getrouwd van 2007 tot 2013. Ondanks dat hun relatie stukliep, hield de skiester wel zijn achternaam. Ook was ze een paar jaar samen met golficoon Woods. Later verloofde ze zich met ijshockeyer P. K. Subban. Die relatie kwam in 2020 ten einde.

Luister de podcast

