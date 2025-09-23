Max Verstappen is het inmiddels gewend om prijzen te winnen, maar hij maakt nu kans op een wel hele bijzondere award. Een Amerikaans tijdschrift heeft de viervoudig F1-kampioen namelijk genomineerd in een van de categorieën in hun jaarlijkse 'Meest sexy man ter wereld'-verkiezing.

Verstappen kende op de racebaan dit jaar lange tijd niet zijn mooiste periode, maar de laatste weken is zijn stemming volledig veranderd. Dat komt vooral doordat hij in zijn Red Bull ineens weer net zo dominant is als enkele jaren geleden. Verstappen won de races in Italië en Azerbeidzjan en dus dromen zijn fans alweer stiekem van een vijfde titel op rij. Iets dat enkele weken terug nog voor totaal onmogelijk werd gehouden.

'Meest sexy nieuwe vader in de sportwereld'

De Nederlandse Red Bull-coureur maakt ondertussen ook kans op een andere prijs en dat is een wel hele opmerkelijke. Het Amerikaanse magazine People, dat veel over beroemdheden schrijft en dat door ongeveer drie miljoen mensen gelezen wordt, houdt jaarlijks allerlei verkiezingen. Zo willen ze ieder jaar weten wie volgens hun lezers de aantrekkelijkste mannen en vrouwen ter wereld zijn. Daarbij zijn er ook allerlei verschillende categorieën.

Inmiddels is het weer tijd voor verkiezing bij de mannen en Verstappen is genomineerd in één van die aparte categorieën. Dat heeft hij te danken aan de geboorte van zijn dochtertje Lily, want hij maakt kans om uitgeroepen te worden tot de 'meest sexy nieuwe vader in de sportwereld'. Verstappen is de enige genomineerde uit een 'niet-Amerikaanse' sport, want de andere kanshebbers zijn Shohei Ohtani (honkbal), Aaron Judge (honkbal) en Christian McCaffrey (American Football).

Lewis Hamilton

Verstappen is overigens niet de enige Formule 1-coureur die kans maakt op één van de prijzen. Het is de veertigste editie van de verkiezing en dus zoekt het magazine ook naar de 'meest sexy veertiger'. Lewis Hamilton is samen met voetballer Cristiano Ronaldo, acteur Jonathan Groff en danser Derek Hough genomineerd voor die prijs.

Fans kunnen nog tot en met 13 oktober stemmen op de website van het magazine en de winnaars in alle categorieën worden uiteindelijk op 29 oktober bekendgemaakt.

GP Singapore

Verstappen hoopt begin oktober in ieder geval vast de volgende prjis binnen te slepen, want op zondag 5 oktober is het tijd voor de Grand Prix van Singapore. Dat is één van de weinige races die Verstappen nog nooit wist te winnen in zijn carrière, maar dat moet dit jaar gaan veranderen. De baan is wel totaal anders dan die in Italië en Azerbeidzjan en dus is het de vraag of Red Bull ook daar de overhand heeft ten opzichte van McLaren.