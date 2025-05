Opnieuw babynieuws voor Kelly Piquet en Max Verstappen: 'Ik kan niet wachten om je in ons leven te hebben'

Kelly Piquet en Max Verstappen hebben opnieuw bijzonder babynieuws te horen gekregen. De Braziliaanse vriendin van de Formule 1-wereldkampioen beviel onlangs van een dochtertje, maar in haar familie gaat iemand andersover niet al te lange tijd ook een kindje krijgen.

Voormalig Formule 1-coureur Nelson Piquet jr., de broer van Kelly, heeft via Instagram namelijk bekendgemaakt dat zijn vrouw Patsy in verwachting is en dat het koppel over enige tijd dus met zijn drietjes zal zijn. "We zijn zo blij dat je binnenkort bij ons bent, we willen je zo graag zien. Ik heb er echt zin in om je alles hier te laten zien", schrijft de Braziliaan bij zijn bericht op het sociale medium.

"Sinds we hoorden dat je zou komen, zijn we extra voorzichtig geweest", vervolgt de 39-jarige Piquet, die in zijn carrière 28 races in de F1 reed. "Geloof me, alles is al veranderd – en op zo'n mooie manier! Ik kan niet wachten om je bij ons te hebben in dit drukke, maar geweldige leven. Maar goed kleintje, kom op je eigen tempo! We zijn zo blij dat je komt. We hebben een geweldig supportteam hier. We houden nu al zo veel van je."

Bevalling Kelly

De aankondiging van Nelson jr. betekent dat er al een paar weken na de bevalling van Kelly opnieuw een nieuwe telg in de racefamilie bij gaat komen. Het nieuws rond haar broer kon ze natuurlijk niet zomaar aan zich voorbij laten gaan. Piquet reageerde met veel hartjes en schreef ook nog 'zoveel emoties' als reactie op het bericht. De 36-jarige vriendin van Verstappen beviel zelf eind vorige maand van dochter Lily.

Dat was voor Piquet haar tweede dochter, maar de eerste die ze samen kreeg met de viervoudig wereldkampioen. Verstappen werd toen dus voor de eerste keer vader, maar wordt binnenkort dus opnieuw oom. Dat is niet voor het eerst, want zijn eigen zus Victoria heeft al drie kinderen.

Crashgate

Nelson jr., die net als Kelly de zoon is van drievoudig F1-wereldkampioen Nelson Piquet, reed zelf ook in de Formule 1. De Braziliaan kwam in 2008 en 2009 uit voor Renault, maar werd halverwege dat tweede jaar de laan uitgestuurd. Dat kwam het team duur te staan, want zij hadden Piquet tijdens een race in Singapore met opzet laten crashen zodat teamgenoot Fernando Alonso kon winnen. Dat schandaal werd later bekend onder de naam Crashgate.

Piquet, die tegenwoordig in de Stock Car Pro Series in Brazilië rijdt, klapte daar vervolgens over uit de school en dat had grote gevolgen voor de bazen bij het team. Teambaas Flavio Briatore werd in eerste instantie levenslang geschorst, maar een Franse rechtbank vernietigde die uitspraak. Opvallend genoeg keerde Briatore uitgerekend deze week terug in de Formule 1 als teambaas bij Alpine, dat de opvolger van Renault is.