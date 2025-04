Opvallende nominatie voor Irene Schouten: topschaatsster krijgt concurrentie van Tom Dumoulin en Ranomi Kromowidjojo

Topschaatsster Irene Schouten reeg jarenlang op de ijsbaan de titels aan elkaar, maar ze maakt nu ook buiten haar sport kans op een bijzondere prijs. De drievoudig olympisch kampioen moet dan wel zien af te rekenen met voormalig zwemster Ranomi Kromowidjojo en oud-wielrenner Tom Dumoulin.

Het boek 'Gehard voor Goud', dat de schaatsster samen met Robbert de Rijk maakte, is namelijk door Helden Magazine genomineerd voor de prijs van Sportboek van het jaar. In de biografie geeft Schouten een inkijkje in haar leven als topschaatsster en de weg naar de Olympische Winterspelen van Peking, waar ze uiteindelijk drie gouden medailles won.

Schaatskampioene Irene Schouten kan zich niet bedwingen: 'Wat heb ik toch zin in meer' Topschaatsster Irene Schouten (32) beviel in december 2024 van baby Dirk, keerde in februari terug in het schaatspeloton voor een marathon en traint momenteel door, al is niet helemaal duidelijk met welke plannen.

De biografie deed overigens nog flink wat stof opwaaien. In het boek werd namelijk onthuld dat Schouten ternauwernood was ontsnapt aan een schorsing. De schaatsster miste in een jaar tijd namelijk drie keer een dopingtest en dat blijft normaal gesproken niet zonder gevolgen. Schouten kwam uiteindelijk weg zonder schorsing doordat ze bij haar tweede gemiste test de gegevens over haar verblijfplaats veel te vroeg in moest vullen.

Flinke concurrentie

Schouten is overigens niet de enige (ex-)topsporter die genomineerd is voor de prijs. Ook voormalig zwemster Ranomi Kromowidjojo en oud-toprenner Tom Dumoulin maken kans op de award.

Ex-topzwemster Ranomi Kromowidjojo deelt ontroerende beelden: 'Hij wilde maar één cadeau' Voormalig olympisch kampioene Ranomi Kromowidjojo werd onlangs voor de eerste keer moeder. Samen met eveneens oud-zwemmer Ferry Weertman kreeg ze een dochter: Livia. Daar beleefde Kromowidjojo onlangs een hartverwarmend moment mee.

Beiden brachten afgelopen jaar net als Schouten een biografie uit. Kromowidjojo maakte samen met Jasper Boks het boek 'Ranomi' en Dumoulin werkte samen met Nando Boers voor de biografie 'Op Gevoel'. In totaal zijn er nog tien boeken in de race.

Comeback

Schouten stopte een jaar geleden met schaatsen, maar keerde eerder dit jaar weer terug op de ijsbaan. Ze deed slechts drie maanden na de bevalling van haar zoontje mee aan een marathon in Thialf, maar dat zorgde uiteindelijk voor flink wat gedoe. Haar coach Jillert Anema wilde namelijk dat ze nog wat langer zou wachten met haar rentree en besloot zijn pupil dus niet mee op te stellen bij zijn team.

Veelbesproken schaatspak Irene Schouten levert na spannende strijd mooi bedrag op voor bijzonder doel De comeback van Irene Schouten op het ijs vorige maand zorgde voor flink wat rumoer. De schaatsster verscheen namelijk niet in de kleuren van haar team, maar droeg voor het goede doel een speciaal schaatspak. Dat unieke exemplaar is inmiddels geveild en heeft na een ware biedingsoorlog een heel mooi bedrag opgeleverd.

De schaatsster schreef zich daarop individueel in voor de wedstrijd en reed in een zwart pak. Dat was tegen het zere been van Anema en hij liet in een interview weten dat er een breuk aan zat te komen tussen de twee partijen. Het is nog altijd onduidelijk hoe het verder gaat tussen Schouten en haar ploeg.