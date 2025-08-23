Ellen Hoog en Naomi van As weten het nog als de dag van gisteren: hun eerste avontuur in Zuid-Amerika kende een bijzonder turbulent begin. De twee hockey-iconen waren met het Nederlandse team op weg naar de Champions Trophy toen hun vliegtuig begon te schudden.

Het is een filmpje van Tyson Fury dat Hoog en Van As op hun eigen angstaanjagende avontuur in de lucht brengt. De topbokser deelde beelden vanuit zijn privévliegtuig waarop hij vertelde dat er een defect was aan een vleugel en dat het toestel om moest keren. "Dat is best wel even schrikken", vermoedt Hoog. Van As is het daar helemaal mee eens: "Mijn hartslag zou zo hoog zijn dat hij niet te monitoren was."

Tornado in Argentinië

"Maar wij hebben dat ook weleens meegemaakt", stelt Van As in de podcast die ze elke week samen met haar vriendin en ex-ploeggenote maakt voor Sportnieuws.nl. "Niet dat de vleugel kapot was, maar onze allereerste reis naar Argentinië was heel heftig. Een binnenlandse vlucht naar Rosario, onze favoriete bestemming. Het was best wel een leeg vliegtuig en we waren allemaal op een andere plek gaan zitten, omdat je dan een beetje kon liggen enzo."

"Er bleek achteraf dat er een soort van tornado was geweest en wij kwamen in die waaiende wind, die nawind", aldus Van As. "Niet normaal! Dat vliegtuig schudde van boven naar beneden, van links naar rechts. De keukenkastjes vlogen open, alles viel eruit. Klingelingeling! Je zat echt zó in je stoel."

Lachende Kim Lammers

"Minke Smabers was groen", aldus Van As over haar ploeggenote. "Die was geel, letterlijk", meent Hoog. "Die zag groengeel", houdt Van As het op. "Haar Haagse roots kwamen naar boven: groengeel." Hoog: "Die was zó misselijk."

"Kim Lammers moest lachen", weet Van As nog. Hoog: "Ik zat naast Kim. Zij begon te lachen, waardoor ik ook moest lachen. Dus ik was eigenlijk best ontspannen, terwijl ik normaal gesproken tegen het plafond aan zou hebben gezeten en net zo groen als Minke Smabers zijn. Maar omdat zij moest lachen, moest ik ook lachen. Wij zaten daar: 'Haha, geestig dit, het hele vliegtuig stort neer, haha.'"

Champions Trophy

"Om me heen moesten mensen huilen", aldus Hoog. "Het was zo heftig, het was echt intens. En we hebben het vaker gehad in Argentinië. Dat waren geen prettige vluchtjes, die binnenlandse vluchtjes. Ook op de terugweg, na het feestje de dag ervoor, dat was niet lekker."

Het avontuur rond de Champions Trophy in 2004 leverde de Nederlandse hockeysters ondanks de turbulente reis wél een gouden medaille op. In de finale werd Duitsland met 2-0 verslagen.

