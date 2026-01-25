Een oud-prof van FC Emmen wordt in Peru verdacht van seksueel misbruik. Het zou gaan om Sergio Peña, die tussen 2019 en 2021 voor de Drentse club in de Eredivisie speelde. Volgens lokale berichtgeving zou de middenvelder samen met twee teamgenoten van Alianza Lima betrokken zijn geweest bij een incident in een hotel, waarbij een 22-jarige Argentijnse vrouw slachtoffer werd.

De kwestie heeft inmiddels voor flinke opschudding gezorgd in Peru en wordt daar gezien als een groot schandaal. Behalve Peña, die tussen 2019 en 2021 uitkwam voor de club uit Emmen, zijn ook zijn ploeggenoten bij Alianza Lima, Carlos Zambrano en Miguel Trauco, in beeld bij het onderzoek. Het vermeende misbruik zou hebben plaatsgevonden na een oefenduel met het Chileense Colo Colo, gespeeld in het Uruguayaanse Montevideo, waar de teams deelnamen aan een vriendschappelijk voorbereidingstoernooi.

Volgens de berichtgeving namen de drie spelers na afloop van de wedstrijd een 22-jarige Argentijnse vrouw en haar vriendin mee naar het hotel waar zij verbleven, het Hyatt Centric. Daar zouden de vrouwen vervolgens zijn meegenomen naar de hotelkamer van de voetballers. De Argentijnse vrouw verklaarde later dat zij daar tegen haar wil werd betast en door de spelers werd gedwongen tot seksuele handelingen.

Franco Navarro, sportief directeur van Alianza Lima, liet later weten dat hij niet op de hoogte was van het feit dat spelers vrouwelijke gasten op hun kamer hadden ontvangen. Dat is binnen de club niet toegestaan. Volgens Navarro hoorde hij pas van de situatie nadat Peruaanse media met het verhaal naar buiten kwamen.

"De ochtend na de wedstrijd gingen we om vijf uur ’s ochtends naar het vliegveld, alles was normaal”, vertelde hij tegen de media. "Donderdag, onderweg naar de training, bracht het nieuws ons ineens in een vervelende situatie, die moeilijk is uit te leggen.”

Peña kwam in totaal tot 55 optredens voor FC Emmen en gold in die periode als een van de uitblinkers in het team van trainer Dick Lukkien. De middenvelder speelde ook voor de nationale ploeg van Peru en speelde hij in Spanje, Portugal en Zweden.

