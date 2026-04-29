Niemand kan op dit moment nog om John de Bever heen. Samen met vriend Kees schittert hij in zijn eigen TV-programma, en ook met zijn muzikale carrière gaat het behoorlijk goed. Op Koningsdag ontving hij zelfs nog een bijzondere onderscheiding. Daardoor behoort de voormalig profvoetballer inmiddels tot de grootste feestzangers van Nederland.

Unieke onderscheiding

Wie denkt aan de muzikale loopbaan van de 61-jarige De Bever denkt natuurlijk al snel aan zijn bekendste nummer. Met 'Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht' betovert hij vele zalen en sportkantines in heel Nederland. Bovendien is het een echte meezinger geworden die niet kan ontbreken op de betere feestjes. Dat valt ook terug te zien in het aantal keer dat het nummer is beluisterd.

Het pareltje van de voormalig international van het Nederlands zaalvoetbalteam is nu zelfs zo vaak gestreamd, dat hij er een onderscheiding voor kreeg. En dat is niet de minste. De Bever ontving een diamanten plaat voor het feit dat 'Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht' zelfs al vijftig miljoen keer is gestreamd. Een behoorlijk knappe prestatie voor Nederlandstalige zangers.

Uitreiking op TV

Ook de uitreiking van de diamanten plaat was een bijzonder moment voor hem. Tijdens het programma Max Koningsdag ontving De Bever de unieke onderscheiding uit handen van niemand minder dan zijn grote liefde Kees. Hij had het totaal niet verwacht en schrikt er zelfs een beetje van. Een bijzondere mijlpaal in zijn carrière als zanger dus. Stilzitten is er voor hem dan voorlopig ook nog niet bij.

De Bever en 'zijn' Kees zijn immers ook al bezig met een heuse speelfilm, die vanaf het voorjaar van 2027 in de bioscoop moet verschijnen. Het betreft een lachfilm met een muzikale ondertoon, genaamd De Bevers: Alles voor de fans. Wel gaf één van de beste vrienden van Johan Derksen onlangs aan dat 'minder werken een ambitie is'. Voorlopig kunnen we in ieder geval nog heerlijk blijven genieten van al het entertainment dat hij, samen met partner Kees, de wereld in brengt.