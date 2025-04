Oud-sponsor Jos Verstappen baalt van enorme vergissing: 'Ik zou tien procent van de inkomsten van Max krijgen...'

Ondernemer Michel Perridon heeft een wel hele pijnlijke fout uit de doeken gedaan. De Rotterdammer was vroeger een van de sponsoren van Jos Verstappen, maar toen hij gevraagd werd om ook te investeren in diens zoon Max besloot hij om het niet te doen. Daar heeft hij tot op de dag van vandaag spijt van.

De logo's van Trust, het bedrijf van de Nederlandse zakenman, waren begin deze eeuw prominent aanwezig op de auto's van Jos Verstappen, met name op de Minardi in 2003. Toch weigerde hij de carrière van Max Verstappen te sponsoren toen hij werd benaderd door Raymond Vermeulen, de manager van beide coureurs.

Enorme vergissing

Dat vertelt hij in de Dutch Dragons Podcast, die Perridon maakt met Bas Witvoet en Pieter Schoen. “Ik heb Jos gesponsord met mijn bedrijf en dat heeft me miljoenen gekost. Op een gegeven moment kwam zijn manager, die ook de manager van Max is, naar me toe en vroeg of ik nog eens vijf miljoen wilde investeren. In ruil daarvoor zou ik tien procent van alle toekomstige inkomsten van Max krijgen", herinnert de ondernemer zich.

Met de wetenschap van nu was dat een gouden kans, maar dat zag Perridon op dat moment anders. "Wat zei Jan Lul ook alweer? ‘Dat doe ik mooi niet, ik heb al genoeg in die familie geïnvesteerd…’ Bleek een vergissing, een enorme vergissing”, baalt hij nog altijd zichtbaar van die keuze. Witvoet wrijft het er daarna nog in: "Dan had je hier nog wat bladgoud tegen het plafond kunnen smeren."

Forse inkomsten Verstappen

De investering van vijf miljoen in Max had Perridon dubbel en dwars terug kunnen verdienen. De viervoudig wereldkampioen F1 hoort volgens het gerenommeerde Forbes namelijk bij de bestverdienende sporters ter wereld. Verstappen zou in 2024 zo'n 70 miljoen euro hebben verdiend en dat had Perridon, als hij akkoord was gegaan, in een jaar tijd dus al zeven miljoen opgeleverd.

Enorm vermogen

het is overigens niet zo dat we medelijden hoeven te hebben met de Rotterdamse ondernemer. Perridon beschikt volgens Quote over een vermogen van ongeveer 385 miljoen euro. Hij is dan ook jaarlijks te vinden in de Quote 500, waarin de rijkste Nederlanders op een rijtje worden gezet.