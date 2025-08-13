Voormalig tennisster - en tegenwoordig analiste - Naomi Broady (35) is een jaar lang gestalkt. Toen de Britse niet hapte, richtte de dader zich tot Broady's twee jaar oudere zus Emma. Bij de rechtbank van Manchester bekende een oude bekende schuld.

Volgens Engelse media zou de man "meerdere ongewenste berichten via Facebook hebben verstuurd en ongewenste cadeaus, kaarten en schilderijen". The Mirror schrijft dat het "ernstige schade en leed heeft toegebracht" bij de voormalig tennisster. De stalker bleek een oud-schoolgenoot van Broady en wilde een "positieve impact" maken voor hij haar mee op date vroeg.

Van de ene naar de andere zus

De schuldige had geen succes bij Broady, dus probeerde hij het bij haar zus. Hij had vouchers en bloemen gekocht voor Emma voor haar verjaardag, Valentijnsdag en Kerstmis in een poging haar voor zich te winnen. De stalker mag in afwachting van de uitspraak op 18 augustus geen contact meer opnemen met zijn zus of hun huizen bezoeken.

Een bron vertelde het eerder genoemde medium: "Het was angstaanjagend. Ze waren blij dat de politie het serieus nam. Er is nu actie ondernomen."

Intimiderende achtervolging

In rechtbankdocumenten staat dat de stalker Broady "heeft achtervolgd, wat neerkwam op intimidatie". Ook stuurde hij in ongeveer een jaar tijd "verschillende ongewenste berichten" via Facebook.

Het is niet de eerste keer dat een Britse tennisster te maken had met een stalker. Het overkwam Emma Raducanu, US Open-winnares van 2021, meerdere keren. Begin dit jaar werd ze tijdens een wedstrijd in Dubai emotioneel nadat ze een andere stalker in het publiek herkende. Sindsdien heeft ze extra beveiliging en zijn er maatregelen genomen om haar veiligheid tijdens toernooien te garanderen. Ook werd de stalker geweerd van Wimbledon.

Tenniscarrière Broady

Tennis leeft in de familie Broady, want naast Naomi heeft ook broertje Liam het geschopt tot prof. Naomi Broady speelde vooral in het ITF-circuit, het niveau onder de WTA. Haar hoogste ranking was in maart 2016, toen ze de nummer 76 van de mondiale tennisladder was. Titels won ze alleen in het dubbelspel, op 2022 stopte ze als prof en stapte ze over naar de (tennis)media.