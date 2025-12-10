Churandy Martina was een van de deelnemers bij het populaire tv-programma Expeditie Robinson. De 41-jarige voormalig topatleet veroverde de harten van de kijkers, maar moest na 29 dagen het eiland verlaten. In die tijd onderging zijn lichaam een volledige transformatie, tot ongeloof bij Martina.

Na zijn uitschakeling nam hij een moment voor de camera om zijn zegje te doen. "Het is een beetje wennen weer. Want alles was gewoon zee, strand. That’s it", aldus Martina, die naar eigen zeggen de luxe miste. Eenmaal aangekomen in zijn verblijf met bed en douche schrikt hij van wat hij ziet in de spiegel.

"Zo, dat is raar joh", zegt hij als hij naar zichzelf kijkt. "Ik zie mezelf met haren op mijn kop… Elke twee dagen vanaf 2010 scheer ik m’n hoofd kaal", vertelt de voormalig topatleet met zijn kenmerkende glimlach.

Churandy Martina verloor heel wat kilootjes door Expeditie Robinson

Door het programma is Martina ook flink afgevallen. "Ik heb buikspieren, alles. Ik ben weer klaar voor de Olympische Spelen", grijnst hij wanneer hij zijn shirt uittrekt. "Leuk om te zien wat je lichaam doet." Voor de expeditie woog Martina 86,1 kilogram. "Dat is mijn zwaarste ooit", erkent de voormalig topatleet. "Ik ben met een beetje voorraad gekomen, ik dacht dat het zou helpen. Nu gaan we na 29 dagen wat het nu is."

Het weegmoment zorgt voor spanning bij Martina, die na lang uitstellen naar de weegschaal kijkt. "En dan kijk ik naar beneden… NEE!", schreeuwt Martina. Het resultaat: 72,8 kilogram. "Al mijn spieren weg, 14 kilo weg. Allemaal achtergelaten op het eiland." Het is minder dan Martina woog in 2008, toen hij zijn beste Olympische Spelen kende met zilver op de 200 meter en een vierde plaats op het koningsnummer, de 100 meter.

Martina dolgelukkig met eten

"Ik mag nu wel heel goed gaan eten, er moeten een paar kilootjes terug", vindt Martina, die smult van pannenkoeken en scrambled eggs. Weer eens wat anders dan het eten dat hij tijdens het programma naar binnen werkte. Dan moeten de deelnemers het vooral doen met rijst, kokosnoten, zelf gevangen vis en groente of fruit dat op het eiland te vinden is.