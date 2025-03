Oud-tophockeyster ziet 'superdrug' bij uitblinkende schaatsploeg: 'Misschien is dat het geheime wapen'

'Verliefdheid is een toverbal, in meer dan duizend smaken', zong Jordy van Loon ooit. Dat ondergaan ook de verliefde schaatskoppels van Team Essent, die voor een absoluut hoogtepunt zorgden bij het toetje van het afgelopen schaatsseizoen. Op de WK afstanden wonnen ze allemaal een medaille.

Het gaat natuurlijk over de schaatskoppels Suzanne Schulting en Joep Wennemars, en Angel Daleman en Beau Snellink. Die twee laatstgenoemden volgden het voorbeeld van hun teamgenoten, door in Hamar hun relatie wereldkundig te maken.

Verliefdheid als 'superdrug'

Dat is ook oud-tophockeyster Kim Lammers niet ontgaan. Volgens haar 'gierden de kriebels net zo hard als de rondetijden'. Dat schrijft ze in haar column voor het Noordhollands Dagblad, die gaat over de superdrug van een verliefde topsporter. Daarin staat het eerder genoemde viertal centraal. Schulting (goud), Wennemars (goud), Daleman (goud) en Snellink (zilver en brons) wonnen allemaal een medaille.

'Ze zitten allemaal op een roze wolk', schetst Lammers. 'Verliefdheid is een heerlijk gevoel. Ik gun het iedereen.' De oud-hockeyster maakte het naar eigen zeggen ook mee. Toen ze in 2008 revalideerde van een gescheurde kruisband was ze verliefd. Het zorgde ervoor dat de klap dat ze de Olympische Spelen van 2008 miste iets draaglijker werd.

Olympische Winterspelen

Het viertal van Team Essent (al hoort Daleman er officieel vanwege haar leeftijd nog niet bij) werd verliefd in een pre-olympisch jaar. Lammers hoopt dat die 'superdrug' er ook volgend jaar nog is. 'Verliefdheid laat je lichaam overstromen met endorfines. Die helpen je langer volhouden', weet Lammers. In schaatsen, waar het om iedere milliseconde draait, kan 'zo'n hormonale boost misschien wel een geheim wapen' zijn, denkt Lammers.

'Ik zat ooit drie jaar op een roze wolk. Laten we h open dat deze schaatsers er over een jaar - in een olympisch seizoen - nog steeds op zitten.'