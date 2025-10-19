Als beroemde atleet is het soms minder makkelijk om over straat te gaan vanwege de mogelijkheid dat je wordt herkend. Voormalig toptennisster Anna Kournikova heeft nu een nieuwe manier om in het openbaar te verschijnen, al valt ze hiermee misschien nog wel meer op.

Halloween staat weer voor de deur. Reden genoeg voor Kournikova en haar kinderen om een verkleedfeestje te houden. Op Instagram deelt de oud-tennisster een foto van de bijzondere outfits. Kournikova zelf gaat over straat als grote gele eend, terwijl haar dochters zich beide hebben verkleed als pompoen. Zoonlief dost zichzelf uit als profvoetballer in een tenuetje van Real Madrid.

Kournikova is op deze foto bijna niet meer te herkennen als de bekende atleet die ze was. Desondanks zal ze met deze vermomming nog meer opvallen op straat. Een dame in een eendenpak zie je namelijk niet elke dag.

Baby op komst

De oud-toptennisster heeft nu nog drie kinderen die zich kunnen verkleden, maar daar komt binnenkort verandering in. Er is namelijk een vierde op komst. Enkele maanden geleden kwam het nieuws naar buiten dat de Russische en haar wereldberoemde geliefde, zanger Enrique Iglesias, in verwachting zijn van een baby.

Kournikova is inmiddels 44 jaar oud en kreeg met de 50-jarige Iglesias dus al drie kinderen: tweeling Lucy en Nicholas (7) en Mary (5).

Doorbraak en vroeg pensioen

De Russische oud-tennisster beleefde eind jaren negentig haar doorbrak. Op haar zestiende bereikte ze bij haar Wimbledon-debuut in 1997 meteen de halve finales. Hoewel ze in 2000 nog even achtste stond op de wereldranglijst, bleef dat haar beste prestatie op een grandslamtoernooi in het enkelspel. In het dubbelspel was ze succesvoller: ze won twee keer de Australian Open en werd in 1999 zelfs de nummer één van de wereld. Door aanhoudende rugproblemen kwam er echter al snel een einde aan haar loopbaan, want in 2003 stopte ze op slechts 21-jarige leeftijd.

'Mooiste vrouw ter wereld'

Toch had ze in die korte periode een onuitwisbare indruk gemaakt op de tennisfans en dan met name die van het mannelijke geslacht. Zo werd ze in 2002 zelfs uitgeroepen tot de 'mooiste vrouw ter wereld' door FHM. Ook was ze in dat jaar de sportvrouw die het meest werd opgezocht via Google. Om duidelijk te maken hoe populair ze was: ze behield die status zelfs in de jaren na haar pensioen.