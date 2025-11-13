Rafael van der Vaart is al jarenlang verbonden als voetbalanalist bij de NOS en Ziggo Sport. Toch sluit de oud-voetballer een pikante overstap niet uit, zei hij bij zijn debuut bij Vandaag Inside. "Voor geld is alles te koop."

De oud-topvoetballer is al jarenlang vaste kijker van de populaire talkshow en donderdagavond schuift hij eindelijk voor het eerst aan. Daar wordt Van der Vaart meteen door Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen geconfronteerd over de sfeer en matige kijkcijfers van voetbalpraatprogramma Studio Voetbal. "Wordt er bij jullie een beetje gelachen, bij de NOS?", wil Genee weten.

"Jij bent slecht jij", grijnst Van der Vaart. "Ik vind het altijd wel leuk, en we hebben natuurlijk Wim Kieft erbij. Daar ben ik heel blij mee. Ik heb er nog niet mee gezeten, maar dat lijkt me echt super leuk", gaat hij verder. "Wij doen ons best, maar hebben niet zulke kijkcijfers als jullie."

Van der Vaart pareert kritiek over collega's

Van der Gijp vraagt aan Van der Vaart waarom de NOS zo vast blijft houden aan oud-voetballer Pierre van Hooijdonk. "Dat is de grote man daar aan tafel in principe. Terwijl, dat weten wij allemaal, hij heeft nog zeven agenda's. Wat hij zegt, dat meent hij nooit", meent Van der Gijp. Derksen doet er vervolgens nog een schepje bovenop: "Het is een vervelende jongen."

Van der Vaart neem het op voor zijn collega. "We moesten wel aan elkaar wennen, maar het gaat nu leuk samen", vindt hij. "Maar er zitten weinig mensen waarvoor je de tv aanzet", is Derksen van mening. "Van Hooijdonk zit daar geweldig interessant te doen, maar wat zegt hij nou eigenlijk?", vraagt hij zich af.

Van der Vaart reageert er gekscherend op. "Ik ben eigenlijk de enige...", lacht hij, terwijl hij zijn zin niet af kan maken. Derksen overvalt hem en zegt: "Jij springt er positief bovenuit, want dat kleine Marokkaantje (Ibrahim Afellay, red.) kan ook als de minister van buitenlandse zaken babbelen." Van der Gijp: "Die heeft een handgranaat vast als hij daar zit, die kan ieder moment afgaan."

Van der Vaart te porren voor pikante overstap

Genee stelt vervolgens orde op zaken door te zeggen dat Genee en Van der Gijp het Van der Vaart niet zo moeilijk moeten maken. "Hier kunnen ze ook om lachen", denkt Van der Vaart. "Maar kunnen we je ooit verleiden om deze kant op te komen?", wil Genee weten. "Kijk weet je, voor geld is iedereen te koop", reageert de oud-voetballer, die aan tafel zit om zijn boek Alles op Intuïtie te promoten.