Ruud Gullit reist vaak de hele wereld over voor zijn werk als analist of zijn hobby golfen. Maar dit keer is de oud-topvoetballer afgereisd naar Spanje voor een wel heel bijzondere bijeenkomst.

Op Instagram is namelijk te zien hoe hij aanwezig is bij het verrassingsfeest van oud-voetballer en huidig bondscoach van Indonesië Patrick Kluivert. Die vierde onder de Spaanse zon zijn 49e verjaardag op 1 juli. Gullit was als gast aanwezig, net als zijn vriendin Karin de Rooij. Met haar is de Europees kampioen van 1988 samen na drie scheidingen. Hij was samen met onder anderen Estelle Cruijff, die deze week ook iets te vieren had.

Verrassingsfeest in Spanje

Ook Kluiverts vrouw Rosanna kon uiteraard niet ontbreken. Zij deelde een video op haar Instagram van de oud-voetballer die in het zonnetje werd gezet door de aanwezige gasten en het personeel. Leef van André Hazes beukte door de speakers terwijl Kluivert met een grote lach klappend zijn taart met versiering in ontvangst nam.

Gullit bleek niet de enige (oud-)voetballer die van de partij was. Dat gold ook voor Kluiverts assistent bij Indonesië Denny Landzaat. Hij speelde in het verleden voor onder meer AZ, Feyenoord en FC Twente. Kluiverts zoon Shane, voetballend in de jeugd van FC Barcelona, was eveneens present. Van Justin Kluivert, die voor Bournemouth uitkomt, moest hij het doen met een felicitatie via Instagram.

Goede vrienden met Gullit

In 2012 toen Gullit zijn 50e verjaardag vierde, was Kluivert ook van de partij. Je kunt daardoor wel stellen dat de twee goede vrienden zijn ondanks het redelijke leeftijdsverschil. Gullit zal er ongetwijfeld bij zijn als Kluivert volgend jaar Abraham wordt.

Gullit en Kluivert ontliepen elkaar nipt in het Nederlands elftal. De voormalig winnaar van de Ballon d'Or speelde op 27 mei 1994 zijn 66e en laatste interland voor Oranje. Gullit ging niet mee naar het WK van 1994 door een meningsverschil met toenmalig bondscoach Dick Advocaat. Kluivert speelde juist zijn eerste interland in november van dat jaar. Hij speelde 79 interlands en scoorde daarin 40 keer, wat hem lang topscorer van het Nederlands elftal maakte.

Tegenwoordig is Kluivert bondscoach van Indonesië. Hij overleefde de eerste kwalificatiecyclus en hoopt voor het eerst met het land een WK te halen. Gullit is vooral werkzaam als analist en is sinds kort ook toernooidirecteur van het golftoernooi KLM Open.