Wim Kieft is sinds hij hersteld is van zijn verslaving een ander mens en ook zijn ochtendroutine is daardoor anders. De oud-topvoetballer heeft een inkijkje gegeven in een ochtend met zijn vrouw, die wel op een erg vroeg tijdstip begint.

“06:15 uur was ik eruit”, vertelt Kieft over zijn ochtend in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Zijn vrienden René van der Gijp, Michel van Egmond en Rob Jansen slaan kreten van ongeloof, maar voor de oud-voetballer is dat de normaalste zaak van de wereld. “Wat zit je me nou aan te kijken? Gewoon, ik was vroeg wakker”, vertelt Kieft over zijn tijd van opstaan.

De oud-voetballer deelt vervolgens ook wat hij dan in de ochtend doet als hij zo vroeg uit de veren is. “Dan lees ik eerst even de krant. Dan hoop ik dat Valentijn (Driessen red.) erin staat, dan word ik weer helemaal vrolijk van”, vertelt een cynische Kieft over de bekende columnist van De Telegraaf.

Vervolgens gaat Kieft verder met zijn ochtendroutine. “Daarna ga ik even naar buiten om een kop koffie te drinken ergens. Daarna ga ik even mijn vrouw wakker maken. Mijn dochter is dan allemaal al naar school.” Als zijn tafelgenoten hem na de laatste zinnen verwachtingsvol aankijken, tempert Kieft direct de verwachtingen. “Er gebeurt dan verder niks hoor, niet dat je dat meteen in je hoofd haalt. Dan drinken we samen een kop koffie en dan kom ik hierheen.”

Familiedetails Kieft

In de podcast deelt Kieft regelmatig details over de omgang met bijvoorbeeld zijn vrouw en kinderen. Zo is hij dol op zijn kinderen, kleinkinderen en zijn vrouw, maar kan laatstgenoemde hem soms ook irriteren. Bijvoorbeeld tijdens het wandelen. "Misschien hebben we het gezellig daarna, gaan we een stukje appeltaart eten of zo. Maar zij heeft nooit een plan", vertelt Kieft over zijn vrouw.

Ook vertelde hij onlangs over een prachtig uitje met zijn moeder. De oud-topvoetballer van onder andere Ajax en PSV nam zijn 93-jarige moeder mee naar een concert van Yves Berendse. Kieft kent de artiest, omdat ze samen in het programma Casa di Beau zaten. Daardoor kon de moeder van Kieft Berendse ook ontmoeten.