Wim Kieft kan zich moeilijk beheersen zodra hij één lekkernij krijgt voorgeschoteld. Dat onthult de oud-voetballer in zijn eigen podcast. Kieft at zichzelf onlangs zelfs helemaal misselijk. "Ik vind het zó lekker."

Kieft verklapte een tijd geleden dat hij helemaal gek is op mergpijpjes. De Europees kampioen van 1988 gaat tegenwoordig het hele land door om in (voetbal)kantines zijn verhaal te doen. Veel clubs doen hem dan ook na afloop het lekkernij cadeau. "Laatst kreeg hij er een (doos, red.), die was gewoon drieënhalve kilo", zegt schrijver Michel van Egmond, die met Kieft meereist en -spreekt tijdens die avonden.

Wim Kieft werd er 'kotsmisselijk' van

Het werpt bij zaakwaarnemer Rob Jansen de vraag op of Kieft de mergpijpjes ook daadwerkelijk op eet. "Je wordt er zo dik van…", verzucht hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Maar ze zijn zó lekker. Het is het lekkerste wat er is", vindt de oud-topvoetballer.

De grote doos ging na afloop van de avond bij de voetbalclub inderdaad mee naar huize Kieft. "Ik zei tegen mijn vrouw: 'Zet ze weg, of geef het aan iemand cadeau'. Maar ze had ze toch laten staan en toen heb ik dat hele ding op zitten vreten in mijn eentje", bekent hij. "Kotsmisselijk werkelijk. Ik vind het zo lekker die mergpijpjes", herhaalt hij.

Voetbalreis naar Curaçao

Het is de vraag of Kieft een koffer mergpijpjes meeneemt naar Curaçao. Binnenkort vertrekt de oud-voetballer samen met René van der Gijp, Van Egmond en Jansen naar het eiland in aanloop naar het WK voetbal. "Ik heb Rob Jansen net horen uitleggen wat hij allemaal wil gaan doen op Curaçao. Dan denk ik wel een beetje: 'Jezus mina, heb ik hier allemaal wel zin in?'", zegt Kieft eerder in de uitzending.

"Ik weet niet precies wat ik ervan moet denken. Valentijn Driessen vind ik leuk, die zal daar wel rondlopen", gaat hij verder. Vandaag Inside is er in dezelfde periode namelijk ook. "Ik verheug me er wel op, maar ik zou willen dat je ook een beetje zelf de regie in eigen handen kan houden."