Anouk Hoogendijk gaat trouwen. Dat komt door een 'perfect' en 'chaotisch' aanzoek van haar aanstaande man Pieter. Hij vroeg de oud-topvoetbalster op een prachtige locatie ten huwelijk.

Hoogendijk maak het via Instagram bekend. Ze omschrijft het als: 'Perfect. En chaotisch. En zo ons'. Het aanzoek van de vader van haar twee kinderen gebeurde bovenop een berg in het Indonesische Lambok. Midden tijdens een storm, schetst Hoogendijk. Dat is ook aan de foto's af te zien. De haren van het gelukkige gezin wapperen alle kanten op.

'Op de allermooiste plek die je je kunt bedenken', verzekert Hoogendijk. 'Eén kind aan me vastgeplakt met een buikvirus. Ik zag het totaal niet aankomen! Anders had ik geen joggingpakkie aangetrokken. Of ik had mascara opgedaan, m’n haren gekamd en nagels laten doen.'

Veel felicitaties

Het aanzoek werd niet vastgelegd, de nasleep wel. Dat gebeurde door Hoogendijks kinderen, en een passerende vrouw. 'M’n bril zat blijkbaar ook nog enorm scheef zonder dat ik het doorhad', lacht Hoogendijk. 'Maar weet je.. het maakt allemaal niets uit, want alleen de liefde telt! En die is er in overvloed.'

Hoogendijk en haar aanstaande man kunnen rekenen op veel felicitaties, van (oud-)bekenden. 'Gefeliciteerd lieve Anouk', schrijft oud-handbalster Tess Lieder-Wester. Volleybalster Laura Dijkema en oud-hockeyster Lidewij Welten feliciteren haar ook, net als oud-teamgenotes Sherida Spitse en Mandy van den Berg.

Voormalig Oranje Leeuwin

Ze speelden samen bij de Oranje Leeuwinnen, waar Hoogendijk 103 interlands voor speelde. Ze schoot Nederland in 2009 voor het eerst naar de halve finale op een EK. Hoogendijk kwam uit voor clubs als Ajax, Arsenal en FC Utrecht. In 2017 stopte ze en werd ze analiste bij wedstrijden van de Leeuwinnen.

Met haar aanstaande man Pieter kreeg ze twee zonen: Sonny (2020) en Jip (2022). Na haar actieve is ze ook gaan padellen.