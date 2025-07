Andrea Stramaccioni heeft een geweldige daad verricht. De Italiaanse coach redde twee verdrinkende meisjes uit de zee. De 49-jarige Stramaccioni sprak erover in de media, waar hij aangaf absoluut geen held genoemd te willen worden.

Op 28 juli haalde Stramaccioni twee meisjes - van 17 en 19 jaar - uit de zee bij het schiereiland Gargano (in Puglia). De Italiaan was in eigen land op vakantie, toen hij langs het water iets vreemds zag. "Ik stond met mijn vrouw en kinderen onder de parasol", begint de voormalig trainer van topclub Inter en analist zijn verhaal bij La Gazzetta Dello Sport.

"Op een gegeven moment, in de verte, begonnen mensen zich langs de kust te verdringen. Een van de reddingswerkers stond in het water en floot om de aandacht te trekken. Er waren twee meisjes die zwaaiden en schreeuwden, dus ik stond op en rende snel naar het water. Ik voelde meteen het gevaar. De reddingswerker zou het nooit alleen hebben gered."

'Ze zei dat ze bang was'

Stramaccioni wil benadrukken dat hij geen held is. "Integendeel, ik heb het op een gegeven moment zelf ook moeilijk gehad, maar als iemand met de fysieke en mentale eigenschappen die geschikt zijn voor een vergelijkbare situatie, voelde ik me gedwongen in te grijpen."

Hij sprak met de reddingswerker af dat hij naar het oudste meisje zou zwemmen. Samen gingen ze - zonder reddingsvest of touwen - het water in. "Zodra ik haar zag, zei ze dat ze bang was. Het water was diep, de golven waren krachtig, ik herhaalde haar dat ze kalm moest blijven, op haar rug moest blijven liggen, en dat het over vijf minuten voorbij zou zijn."

'Ze dacht dat ze zou sterven'

Maar daar bleef het niet bij. De reddingswerker kreeg het andere meisje niet op het strand. "Ze was in shock. De badmeester kon haar niet helpen, dus ik keerde meteen terug. De situatie van het jongste meisje was uitzichtloos: ze verdween steeds, ging naar beneden en kwam dan weer boven, en bovendien had ze al veel water binnen gekregen."

Stramaccioni was bij het meisje, maar de oud-jeugdspeler van Bologna was inmiddels ook bang. Hij werd namelijk telkens onder water getrokken door haar. "Ze was ervan overtuigd dat ze zou sterven." Uiteindelijk lukte het hem toch om haar én zichzelf weer aan de kant te krijgen.