ESPN-analist Kees Kwakman heeft gereageerd op de verhalen over de immense vergoedingen voor deelnemers aan het nieuwe tv-programma Football Island. De 42-jarige oud-voetballer maakt in een radioshow korte metten met het verhaal dat daarover rondgaat. "Dan had ik ergens op een zonnig oord gezeten en de telefoon niet opgenomen", lacht Kwakman.

René van der Gijp beweerde eerder in Vandaag Inside dat er flink betaald wordt voor deelname aan het programma. Volgens hem zou hij via zijn vriend Wim Kieft hebben gehoord dat deelnemers bedragen tussen de 75.000 en 100.000 euro ontvangen. In De Coen & Sander Show kreeg Kwakman de vraag of de bedragen die rondgaan kloppen. "Als dat zo was, had ik jullie nu niet aan de lijn gehad", grapt hij. "Dan had ik ergens op een zonnig oord gezeten en de telefoon niet opgenomen. Het vervelende is: het is gewoon niet waar."

Verschillen tussen deelnemers

Football Island is een nieuw programma waarin verschillende oud-profvoetballers samen op een tropische locatie verblijven. Tijdens het programma blikken ze terug op hun carrière, bespreken ze actuele voetbalonderwerpen en voeren ze verschillende opdrachten uit die met voetbal te maken hebben. Met grote namen als Wesley Sneijder, de broers Frank en Ronald de Boer, Ryan Babel, Kenneth Perez en dus ook Kees Kwakman probeert het programma zowel voetbalfans als realitykijkers aan te spreken. Juist daardoor gaan er ook veel verhalen rond over wat de deelnemers zouden verdienen.

Kwakman sluit niet volledig uit dat sommige deelnemers mogelijk meer krijgen dan anderen. Zo denkt hij dat Wesley Sneijder, die als een van de belangrijkste gezichten van Football Island geldt, mogelijk een hogere vergoeding ontvangt. "Maar die bedragen die genoemd worden? Nee, daar zitten ze behoorlijk naast."

'Of ze moeten tegen me liegen'

Om er zeker van te zijn dat hij niet iets miste, besloot Kwakman het ook bij andere deelnemers na te vragen. "Of ze moeten tegen me liegen, maar nee… dit klopt niet", aldus Kees. Ook namen als Kenneth Perez, Ronald de Boer, Ryan Babel, Frank de Boer en Jan van Halst zouden volgens hem bevestigen dat de genoemde bedragen niet juist zijn. Volgens Kwakman is het in ieder geval duidelijk dat die bedragen flink overdreven zijn.