Oud-wielrenner Thomas Dekker is dragqueen in Make Up Your Mind: 'Ik vind mezelf wel een plaatje'

Oud-wielrenner Thomas Dekker (39) was zaterdag te zien in het tv-programma Make Up Your Mind. Althans, pas na een tijdje bleek Dekker op de buis te zien te zijn. Hij school namelijk achter de dragqueen La Prima Donna. Dat is de beschermheilige van het wielrennen.

De formule van Make Up Your Mind is dat bekende Nederlanders worden omgetoverd tot dragqueen. Je weet wel: een vrouw met zwaar aangezette vrouwelijke eigenschappen, zoals felgekleurd haar, enorme wimpers, glitterkleding en rood getuite lippen.

Ook Dekker was door de grimeurs van de show flink toegetakeld. De lippen dik aangezet, een pruik met licht- en donkerbruine lokken, een opzichtige verentooi, een glitterjurk, wit gepoederde wangetjes: alles zat er op en er aan.

Plaatje

"Wat ben ik blij dat dit achter de rug is", zei Dekker. "Ik vond het reuze spannend. Ik moet gewoon aan de bar staan en niet zoveel bewegen. Dat gaat niet zo heel goed. Ik heb vier tot vijf uur bij de make-up gezeten. Ik vind mezelf wel een plaatje." Niet alle juryleden herkenden hem trouwens. Een van hen dacht John Heitinga te zien, de oud-voetballer en vorig seizoen interim-trainer van Ajax.

Thomas Dekker

Dekker werd in 2005 wielerprof. Hij reed voor onder meer Rabobank, Silence-Lotto en Team Garmin. Hij werd tweemaal Nederlands kampioen tijdrijden. Zijn carrière werd in de knop gebroken, toen in 2009 bleek dat hij in 2007 de doping EPO had genomen. Dat leverde hem een schorsing op. Na zijn terugkeer kon hij de opgaande lijn niet meer vinden. In 2015 stopte hij. Over zijn ervaringen in het peloton, en zijn dopinggebruik, verschenen de boeken 'Schoon Genoeg' en 'Koersen op geluk'.

Jan Mulder

Regelmatig doen er (ex-)sporters mee aan 'Make Up Your Love'. Zo was Jan Mulder in september 2023 aan de beurt.