Paus Leo XIV draagt pet van zijn favoriete sportteam

Paus Leo XIV trok deze week de aandacht met een opvallend accessoire tijdens een publieke verschijning in het Vaticaan. Als opvallende toevoeging aan zijn pauselijke gewaad droeg hij een sportieve pet. Een onverwachte knipoog naar zijn favoriete team, dat wereldwijd de gemoederen flink bezighoudt.

Het logo op de pet liet weinig aan de verbeelding over: de paus droeg een exemplaar van de Chicago White Sox, een professioneel honkbalteam uit zijn geboortestad. In de Amerikaanse stad Chicago verdeelt honkbal de bevolking al decennialang in twee kampen: je bent óf voor de Cubs, óf voor de White Sox.

Paus Leo XIV, geboren als Robert Francis Prevost, is duidelijk team White Sox. Zijn broer vertelde eerder al dat hij "nooit, nooit" iets met de Cubs had. "Hij is altijd White Sox-fan geweest", is hij duidelijk.

Paus schittert met honkbalpet

De beelden van de paus met pet bereikten zelfs de kleedkamer van de White Sox. De trainer van het team reageerde enthousiast. "Ik ben dol op de steun. Ik heb het nodig", zei hij voorafgaand aan de wedstrijd tegen de Houston Astros. Ook een jonge pitcher van de ploeg, Grant Taylor, grapte dat de paus zomaar voor een nieuwe groep fans in Europa kon zorgen. "Als hij daar in het Vaticaan met zo’n pet rondloopt, worden ze misschien allemaal wel White Sox-fan."

De White Sox zijn trots op hun bijzondere supporter. Eerder dit jaar onthulde de club zelfs een muurschildering in hun stadion ter ere van de kersverse paus, die geboren is in Chicago. Nu hij ook openlijk is gespot met een White Sox-pet, klinkt de roep om die karakteristieke accessoire toe te voegen aan het kunstwerk. Een paus met pet, voor veel fans het ultieme bewijs van geloof en clubliefde in één beeld.

Paus XIV is een groot sportfan

De liefde van de paus voor sport gaat verder dan alleen honkbal. Hij is ook een fervent tennisliefhebber en amateurspeler. In een eerder interview noemde hij de Spaanse ster Carlos Alcaraz als zijn favoriet. "Sinds ik Peru heb verlaten, heb ik weinig kans gehad om te spelen. Ik kijk ernaar uit om weer de baan op te gaan", zei hij.

Alcaraz mag dan de favoriete tennisser zijn van paus Leo XIV, maar het was Italiaan Jannik Sinner die onlangs indruk maakte na een bijzonder bezoek aan het Vaticaan. Daar had hij een korte audiëntie – een persoonlijk moment met de paus, waarbij hij zelfs een tennisracket cadeau gaf. Een dag later leek hij vleugels te hebben: hij veegde Casper Ruud met 6-0, 6-1 van de baan. Toeval of niet, Sinner leek zichtbaar geïnspireerd door het heilige onderhoud.