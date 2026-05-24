Popzangeres Taylor Swift en haar verloofde Travis Kelce weten hoe ze een avond vullen. Het sterrenkoppel zat zaterdagavond vooraan bij een basketbalwedstrijd in de eindstrijd van de Eastern Conference, waar de Cleveland Cavaliers het opnamen tegen de New York Knicks. De beelden die volgden, gingen al snel de wereld over.

Aan het einde van het derde kwart werden Swift en Kelce getoond op het grote scorebord in het stadion. De NFL-ster liet zich niet onbetuigd en sloeg zijn biertje achterover voor het oog van duizenden supporters. Swift hield haar handen voor haar gezicht en kon de slappe lach nauwelijks onderdrukken. De fans in het stadion reageerden uitbundig.

In slaap gevallen

Later op de avond werd Kelce gespot terwijl hij rustig een dutje deed in zijn stoel op de eerste rij. Hij had zijn pet over zijn gezicht getrokken en leunde achterover alsof hij thuis op de bank lag. Voor de NFL-ster was de avond na al het bierdrinkende gedoe en de nodige spanning op het veld van de Cavaliers duidelijk wat vermoeiend geworden.

Aan liefde geen gebrek bij het stel. Het koppel werd ook gespot terwijl ze innig zoenden op de eerste rij, gekleed in bijpassende stijlvolle outfits. Swift koos voor een zwarte top met kettingdetails, wijde spijkerbroek en zwarte hakken, aangevuld met een opvallende rode lip. Kelce verscheen in een double denim look met een rood snapback petje.

Bruiloft in aantocht

De twee kondigden hun verloving in augustus vorig jaar aan met de inmiddels beroemde tekst: 'Your English teacher and your gym teacher are getting married.' De bruiloft staat naar verluidt geplaand op 3 juli in New York. Vrienden van Swift, waaronder Selena Gomez en Gigi Hadid, zouden speciale plannen hebben voor de grote dag, waaronder een karaokesessie met Swifts grootste hits.

De aanmoediging van het beroemde stel mocht overigens niet baten. De Cavaliers verloren van de New York Knicks, die nu 3-0 voor staan in de best-of-seven serie. De Knicks zijn nog maar één zege verwijderd van hun eerste NBA-finale sinds 1999.

Travis Kelce and Taylor Swift are courtside for Knicks/Cavaliers Game 3 👀 — NBA (@NBA) May 24, 2026

