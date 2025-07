Na Sifan Hassan, Femke Bol en Lieke Klaver is Demi van den Wildenberg misschien wel de bekendste atlete van Nederland. Dat komt niet eens door haar prestaties, maar wel door de manier waarop ze gebruikmaakt van sociale media. De afgelopen tijd moesten haar vele volgers de atlete echter plotseling missen, maar dat was niet zonder reden.

De meeste sportliefhebbers moeten waarschijnlijk nog kennis maken met Van den Wildenberg, want van de prestaties van Bol, Hassan en Klaver kan ze alleen nog maar dromen. Het talent is desondanks razendpopulair op sociale media, want ze verzamelde al zo'n 180.000 volgers op Instagram en ook op TikTok zijn er ruim 80.000 mensen geïnteresseerd in haar leven.



De laatste tijd werd het echter wat stiller op haar sociale media en dus vond de atlete dat ze haar volgers uitleg verschuldigd was over waarom ze zo weinig plaatste. Dat blijkt niet door haar sportloopbaan te komen, maar door iets heel anders.

"Het is een beetje stil geweest hier, omdat ik super druk ben met school. Ik werk er momenteel hard aan om mijn bachelordiploma rechten te halen dit jaar. Fingers crossed", schrijft Van den Wildenberg op haar Instagram.

Weggeefactie

Van den Wildenberg maakte eerder dit jaar al een keertje gebruik van haar grote fanschare. Ze had namelijk allerlei sportkleding over die ze zelf niet meer nodig had. De atlete besloot daarop een oproep te doen aan geïnteresseerden. Van den Wildenberg werd vervolgens overladen met reacties en binnen no-time waren alle kledingstukken vergeven.

Internationale debuut

Van den Wildenberg maakte eerder dit jaar bij de WK estafette haar debuut voor Nederland bij een internationale wedstrijd. Ze liep in de Chinese stad Guangzhou de 4x100 meter gemengde estafette. Samen met Fenna Achterberg, Timo Spiering en Eugene Omalla, die in 2024 olympisch kampioen werd op de 4x400 meter gemengde estafette, kwam ze tot een tijd van 41,81 seconden.

De grootste successen op de atletiekbaan behaalde Van den Wildenburg op de NK indoor atletiek. De sprintster ging in 2022 met de zilveren medaille naar huis op de 60 meter, terwijl ze een jaar later brons pakte. Dit jaar moest Van den Wildenberg genoegen nemen met brons.