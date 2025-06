Populair turnicoon steelt met opmerkelijke actie de show tijdens speciaal evenement

Het Amerikaanse magazine Sports Illustrated heeft flink uitgepakt met hun jaarlijkse fashionshow. Turninfluencer Olivia Dunne stal de show door op de catwalk een split te doen. Ze reageert met een knipoog op het bijzondere moment.

Het wereldberoemde blad heeft dit jaar een aantal grote sporters gestrikt. De 22-jarige Dunne heeft op sportgebied weinig groots bereikt, maar heeft een gigantische following op Instagram. De voormalig nationaal kampioen turnen is haar sport nog niet verleerd. Op de catwalk zakte ze zonder moeite in de split. Dunne is één van de covermodellen van de swimsuit-editie van het blad.

Dunne verzamelde haar miljoenen volgers op sociale media in haar tijd als turnster voor de LSU Tigers, de sporttak van de Lousiana State University. Trots plaatste ze de foto's als bikinimodel op Instagram. 'Het gebeurde allemaal in een fractie van een seconde', reageert ze op haar moment op de catwalk.

Andere sporters

Dunne was niet de enige sporter die was uitgenodigd om als bikinimodel te schitteren. De 24-jarige turnster Jordan Chiles vertoonde ook haar turnkunsten op de catwalk. Zij won op de Olympische Spelen van Parijs vorige zomer de gouden medaille in het teamtoernooi.

Ook rugbyster Ilona Maher maakte haar debuut op de catwalk. De 28-jarige Maher won vorig jaar de bronzen medaille met het Amerikaanse team op de Olympische Spelen. 'Ze verbreekt het stereotype dat hoort bij een vrouwelijke atleet', schrijft het magazine op sociale media. Via Maher heeft de show direct een Nederlands tintje: de Amerikaanse rugbyster heeft namelijk een Nederlandse moeder genaamd Mieneke.

Het is niet altijd gebruikelijk dat op de cover van Sports Illustrated ook daadwerkelijk een sporter staat afgebeeld. In het verleden waren tennisser Naomi Osaka, voetbalster Alex Morgan en worstelaar Ronda Rousey te zien op de cover.