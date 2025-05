Populaire Beaudine Leerdam heeft examenstress en krijgt steun van zus Jutta

De eindexamens zijn in volle gang op middelbare scholen en dat zorgt voor de nodige stress bij leerlingen. Zo ook bij het zusje van topschaatsster Jutta Leerdam. Beaudine had het zwaar bij het vak Nederlands.

De populaire zus van Jutta, met inmiddels bijna 15.000 volger op TikTok, hoopt dit jaar haar VWO-diploma te halen. Daarvoor de 18-jarige Beaudine uiteraard wel goed presteren tijdens de eindexamens, die dit jaar landelijk van 9 tot en met 26 mei gepland staan.

Het examen Nederlands heeft ze al achter de rug, maar dat was moeilijker dan verwacht. Dat deelt ze met haar volgers op TikTok. "Net een filosofie-examen gemaakt in plaats van Nederlands volgens mij", schrijft ze. Daarmee doelt ze op de moeilijke vragen over de teksten die ze voorgeschoteld kreeg. Die gingen bijvoorbeeld over 'de waarde van boosheid', zo is terug te vinden op de website Examenblad.

Steun van Jutta Leerdam

Gelukkig is zus Jutta er meteen bij om Beaudine moed in te praten. "Nee, kom op. Jij kunt dit", reageert ze op de video. Maar haar zusje heeft er een hard hoofd in en moet lachen om de reactie. "Jij hebt die tekst niet gezien. Het was bijna Chinees", schrijft ze terug.

Tripje naar Amerika

Beaudine reisde eind maart nog naar de Verenigde Staten na de verloving van Jutta en haar vriend Jake Paul. Hij woont op Puerto Rico. Vervolgens maakten ze ook nog een tripje naar New York voor de première van de realityserie van Jake en zijn broer Logan: Paul American. Ook Jutta speelt daarin een grote rol.

Tot grote spijt van Beaudine moest ze al snel weer terug naar Nederland. "We gaan naar huis omdat ik moet studeren", liet ze eerder weten in een TikTok-video. Uit een ander filmpje op haar account blijkt wel dat ze niet zo'n voorbeeldige leerling is. "Wanneer je er voor de vijfde keer deze week uit bent gestuurd bij bedrijfseconomie", schreef ze daarin.

Als het met studeren verder niets wordt kan ze altijd nog een carrière als influencer beginnen. Naast haar fans op TikTok heeft ze namelijk ook al ruim 48 duizend volgers op Instagram.